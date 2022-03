Isola dei Famosi 2022: quando inizia, chi sono i naufraghi, dove vederla

L’appuntamento con Isola dei Famosi 2022 per milioni di spettatori è sempre più vicino. Le prime pubblicità televisive annunciano l’imminente inizio di uno dei reality show più amati e seguiti nei palinsesti e, al termine del Grande Fratello VIP, sarà possibile osservare i naufraghi sulle isole dell’Honduras, in una lotta per la sopravvivenza e la vittoria finale. La conduzione sarà affidata, ancora una volta, ad Ilary Blasi, che ottiene una conferma dopo le sue ottime conduzioni nei primi anni, che l’hanno vista affrontare il contesto dell’Isola con uno spirito sicuramente ironico e originale. Ecco tutto ciò che resta da sapere su quando inizia l’Isola dei Famosi 2022, quali saranno i naufraghi e tanto altro ancora.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2022?

Le pubblicità televisive riguardanti la realtà dell’Isola dei Famosi 2022 fanno capo a una data specifica per quel che concerne l’inizio del reality show su Canale 5. L’inizio è fissato il 21 marzo del 2022, di lunedì. L’appuntamento è previsto al termine del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, e dovrebbe durare almeno fino alla fine di maggio: nel 2021, infatti, l’Isola dei Famosi è stato mandato in onda da marzo a giugno, così come da formula consolidata nei palinsesti Mediaset.

Chi conduce l’Isola dei Famosi?

Per quel che concerne la conduzione delle puntate dell’Isola dei Famosi 2022, il nome è più che mai sicuro: si tratta di Ilary Blasi, ormai volto noto del reality show su Canale 5. Dopo il grande successo ottenuto da Simona Ventura e gli anni di Alessia Marcuzzi, è diventata Ilary Blasi il nome più gettonato quando si parla di Isola dei Famosi, a causa di una certa originalità espressiva, abbinata alla simpatia che contraddistingue la conduttrice.

Ilary Blasi sarà accompagnata da Alvin, che dovrebbe essere stato confermato nel cast dopo la rinuncia che – nel 2021 – aveva portato alla scelta di Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore italiano era apparso, a molti, come non pronto rispetto ai compiti che lo riguardavano nei riguardi dei naufraghi e della produzione, mentre Alvin è sicuramente esperto nel suo ruolo. Gli opinionisti, invece, potrebbero – secondo le indiscrezioni – essere volti storici dell’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022

Per quel che concerne i nomi dei naufraghi che faranno parte dell’Isola dei Famosi 2022, non si ha ancora la sicurezza relativamente a quale sarà il cast completo. Negli ultimi giorni sono stati fatti trapelare diversi nomi di possibili naufraghi, tra cui anche vecchie conoscenze dell’Isola dei Famosi, come Dayane Mello, tra i possibili indiziati.

Per quanto non si abbiano ancora conferme da parte di tutti i naufraghi, alcuni dei quali saranno svelati soltanto ai ridossi dell’inizio del reality show, molti indizi portano a pensare che alcuni dei naufraghi siano Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Ilona Staller, Floriana Secondi, Carmen di Pietro con il figlio, Jeriamas Rodriguez con il padre Gustavo, Nicole Daza e Ilaria Galassi. Una conferma quasi certa dovrebbe essere avvenuta anche da parte di Lory Del Santo e Marco Cuocolo, suo fidanzato, oltre che da parte di Guendalina Tavassi e suo fratello. Uno dei nomi più caldi – che dovrebbe essere stato confermato nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022 – è quello di Gianluca Tornese, nome già conosciuto nel contesto di Uomini e Donne e La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda, ogni lunedì – a meno che non siano annunciati cambiamenti nella programmazione – su Canale 5, in fascia serale. Ovviamente, sarà possibile recuperare le puntate in streaming, o vederle direttamente in streaming se non s ha a disposizione un televisore, su Mediaset Play.