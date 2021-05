Noleggio Muletti: come scegliere il giusto fornitore

All’interno delle aziende può esserci necessità improvvisa di nuove attrezzature per incrementare il numero di quelle disponibili o per dei lavori sporadici per i quali non vale la pena decidere per l’acquisto. Infatti, quando si parla di introdurre nuove attrezzature le soluzioni sono per lo più l’acquisto e il noleggio. Per i muletti il discorso è lo stesso, questa tipologia di carelli elevatori può essere acquistata oppure, noleggiata per un periodo di tempo presso un fornitore. Sono molti i fornitori di questo servizio e trovare quello giusto può essere difficile. Indicativamente, bisogna valutare diversi preventivi e valutare qual è il fornitore che offre il miglior servizio a un prezzo vantaggioso.

Perché noleggiare un muletto?

La prima cosa da chiedersi è il perché preferire il noleggio del muletto all’acquisto e la risposta può essere molto soggettiva. Infatti, il noleggio può convenire o meno, dipende da sé l’azienda necessita solo sporadicamente e per poco tempo del muletto, oppure, se ne deve fare richiesta spesso. È abbastanza evidente che continue necessità di un nuovo carrello elevatore, portino a un costo elevato nel caso del noleggio. Se l’azienda ha bisogno di un nuovo muletto, deve preferire l’acquisto, soprattutto se l’attività ruota intorno a un’area di stoccaggio muletti, in questo caso è una scelta obbligata.

Il noleggio conviene nel caso in cui il muletto viene utilizzato per lavori poco frequenti e di durata non troppo elevata. Sono tante le aziende che, invece di spendere una somma importante per acquistare beni strumentali, preferiscono noleggiare i carrelli elevatori, trovando in questa modalità convenienza e costi ripartiti nel tempo. Infatti, grazie al noleggio, vengono pagati solo i mezzi necessari in un dato momento, risparmiando sul lungo termine, se l’attrezzatura non viene più utilizzata. È consigliato noleggiare muletti e altre attrezzature se l’utilizzo è sporadico o una tantum; se i mezzi in dotazione dall’azienda non sono in grado di soddisfare l’esigenza del momento.

Vantaggi noleggio muletto

I vantaggi del noleggio del muletto aumentano più il tempo di utilizzo è minore. Tuttavia, un’azienda che svolge la propria attività principalmente con i carrelli elevatori, difficilmente si priverà dell’acquisto, a meno che il contratto di noleggio sia più vantaggioso. Rivolgersi a un servizio di noleggio muletti vuol dire avere costi mensili di utilizzo più bassi rispetto all’importo iniziale dell’acquisto.

Utilizzare le macchine specifiche solo per il lavoro che ne ha dettato l’esigenza; avere tariffe prefissate e nessun costo a sorpresa; avere a disposizione carrelli elevatori perfettamente funzionanti, sottoposti a manutenzione e verifiche e assistenza nei casi di malfunzionamento. Infine, il noleggio libera l’azienda da qualsiasi costo di gestione ad esso legato, tra cui imposte, revisione e assicurazione.

Fornitori di noleggio carrelli

Prima di scegliere un fornitore di noleggio muletti, è bene raccogliere informazioni sull’azienda, informarsi sulla tipologia di macchinari e attrezzature disponibili. Il noleggio può essere a breve, medio e lungo termine, ogni fornitore utilizza dei propri parametri per decidere i costi. Per trovare quello più vantaggioso, è consigliato rivolgersi a più fornitori, valutare i preventivi e la qualità delle attrezzature offerte a noleggio.

Se ti trovi in basso Piemonte o Liguria, puoi per esempio contattare l’azienda MGA, che sul suo sito offre il servizio di noleggio carrelli elevatori e transpallet. Molto importante è conoscere tutti i servizi accessori inclusi nel contratto di noleggio, soprattutto quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi in caso di guasto del muletto e all’assistenza durante tutto il periodo del nolo. I fornitori professionisti aiutano anche l’azienda a decidere il modello di muletto da noleggiare, in base al lavoro da eseguire, in questo modo si evita di commettere errori di valutazione e scegliere un macchinario non performante per il tipo di intervento da effettuare.