Trading online: quali sono le migliori tre piattaforme nel 2021?

In passato investire in Borsa era una pratica riservata esclusivamente a gruppi finanziari o persone particolarmente facoltose, d’altronde, era necessario avvalersi di intermediari come le banche.

Oggi, grazie ad internet, non è più così e chiunque abbia uno smartphone o un computer, può decidere di investire i propri soldi facendo trading online, cioè comprando e vendendo strumenti finanziari sul web attraverso delle piattaforme apposite.

Tuttavia, per diventare bravi trader e non perdere il proprio capitale, è necessario informarsi leggendo articoli o guide specializzate così da apprendere le basi e poter operare al meglio.

Le truffe nel mondo del trading online sono sempre più diffuse e risulta necessario affidarsi a broker seri e autorizzati ad operare. Inoltre, le piattaforme di trading non sono tutte uguali, si differenziano per alcune funzionalità specifiche, che possono renderle più adatte a trader esperti o a chi invece è alle prime armi.

Vediamo, allora, le migliori piattaforme di trading nel 2021 e quali caratteristiche hanno.

Le migliori tre piattaforme di trading online

Il mondo degli investimenti finanziari sul web è costantemente in crescita e, di conseguenza, si moltiplicano anche le piattaforme di trading online. Per scegliere a quale broker iscriversi, dunque, è necessario conoscerne caratteristiche e vantaggi, vediamo i migliori tre per il 2021 e perché:

eToro: il re indiscusso dei broker online, con esperienza più che decennale nel mercato vanta milioni di utenti sparsi per tutto il globo. Questa piattaforma ha senza dubbio rivoluzionato il settore creando una sorta di grande social network dedicato alla finanza, grazie all’introduzione del social e copy trading. Il social trading è in grado di mettere in contatto e far interagire attraverso una bacheca, ad esempio, un trader italiano con uno giapponese, questo è molto stimolante perché permetterà agli utenti di scambiare informazioni sui propri mercati di riferimento. Il copy trading, invece, permette addirittura di copiare le mosse dei trader più blasonati del mondo, replicando i loro guadagni contestualmente a quanto si è investito. ForexTB: non solo in Italia ma in tutta Europa è una delle piattaforme più utilizzate e di maggior successo. Gli utenti apprezzano soprattutto la facilità di utilizzo e tutte le funzionalità pensate appositamente per chi è alle prime armi. Tra queste risulta particolarmente interessante la possibilità di essere contattati, seguiti e consigliati da un esperto. Ma non solo, ForexTB mette gratuitamente a disposizione dei propri iscritti moltissimo materiale informativo come pdf o ebook, scritti in modo semplice e comprensibile anche per i neofiti. Iq Option: la forza principale di questo broker è sicuramente il fatto che permette di iniziare ad operare con un budget più che limitato, infatti il capitale iniziale potrà ammontare a soli 10 euro e gli investimenti minimi potranno essere di un 1 euro solamente. Dunque, soprattutto per chi si approccia al trading online per la prima volta, questa rappresenta una grande possibilità perché permette all’utente di fare pratica senza rischiare di perdere grandi cifre.

Ogni piattaforma di trading online, dunque, si differenzia per alcune peculiarità ed ogni trader, o aspirante tale, potrà scegliere quella con le funzioni che preferisce.

Una cosa, però, accumuna tutti e tre i broker citati, a vantaggio degli utenti: la modalità conto demo. Questa funzione permette di iniziare usando denaro virtuale, in modo da poter fare pratica prima di utilizzare soldi veri.

Tutti possono investire con il trading online, dunque, basterà informarsi su siti specializzati ed affidarsi a piattaforme legali.