“The Last of Us”, la serie TV: trama, cast, data di uscita e dove vederla

La serie TV tratta dal celebre videogioco “The Last of Us” è dietro l’angolo: ecco tutti i dettagli a proposito di trama, cast, data di uscita e dove vederla.

“The Last of Us”, la serie TV tratta dal videogioco: trama

La serie TV “The Last of Us”, creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, segue gli eventi del primo gioco: racconta le vicende che vedono protagonisti Joel, un contrabbandiere, ed Ellie. I due viaggiano attraverso gli Stati Uniti, dilaniati da un’epidemia generata dal fungo Cordyceps mutato.

Tuttavia, l’inclusione di nuovi personaggi e le modifiche nella sequenza temporale comporteranno alcune differenze rispetto alla trama originale del videogioco.

La sinossi ufficiale della HBO per quanto riguarda l’adattamento televisivo di “The Last of Us” è la seguente:

“La serie si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un’opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per la sopravvivenza”

Cast di “The Last of Us”

Il cast della serie TV di “The Last of Us”, che include Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli dei protagonisti, è il seguente:

Pedro Pascal – Joel Miller

Bella Ramsey – Ellie Williams

Gabriel Luna – Tommy

Merle Dandridge – Marlene

Jeffrey Pierce (voce di Tommy in The Last of Us) – Perry (personaggio originale)

Anna Torv – Tess

Murray Bartlett – Frank (personaggio originale)

Nick Offerman – Bill

Troy Baker (Voce di Joel in The Last of Us) – James

Ashley Johnson (la voce di Ellie in The Last of Us) – Anna Williams (madre di Ellie, personaggio originale della serie TV)

Melanie Lynskey – Kathleen (personaggio originale)

Storm Reid – Riley Abel

Nico Parker – Sarah Miller

Lamar Johnson – Henry

Keivonn Woodard – Sam

Brendan Fletcher – Robert

Graham Greene – Marlon (personaggio originale)

Brad Leland – Mr. Adler (personaggio originale)

Elaine Miles – Florence (personaggio originale)

“The Last of Us”: data di uscita e dove vederla

La serie TV di “The Last of Us” è una produzione HBO, dove sarà pertanto disponibile in streaming. La data di uscita è prevista per il 15 gennaio 2023. In Italia “The Last of Us” sarà distribuita da Sky Atlantic a partire dal 23 gennaio 2023.