Novità Facebook, il social punta ai bambini: in arrivo Messenger kids
di Redazione
05/12/2017
Novità in arrivo per il mondo di Facebook... Questa volta però non si tratta di un aggiornamento dell'app ma di una rivoluzione vera e propria rivoluzione. Voi da genitori che ne pensate se il mondo di Facebook fosse studiato ab hoc per i più piccoli? Ecco in arrivo il Messenger kids.
Facebook si rinnova, ecco cosa sta succedendoNegli ultimi tempi sempre più genitori hanno lamentato il fatto che Facebook non fosse un app destinata ai più piccoli. Le critiche nascevano dal fatto che i bambini che ormai abitualmente usano l'applicazione trovano nella loro home page delle notizie o link destinati a un pubblico più adulto. La stessa cosa accade anche con Messenger dove la chat non presenta neanche delle possibili restrizioni da applicare. Sulla base di questa motivazioni il quartier generale di Facebook ha deciso di rinnovarsi. Entro il 2018 Messenger infatti subirà dei mutamenti notevoli destinati al mondo dei bambini, motivo per cui troveremo anche la versione Messenger kids.
Messenger kids, quando arriva in Italia?I bambini potranno utilizzare Facebook Messenger direttamente dal profilo dei propri genitori? La risposta a questa domanda è assolutamente si. Questo è il principio che ha spinto gli sviluppatori di Facebook a realizzare il Messenge kids. Secondo alcuni studi l'app di messaggistica è di gran lunga usata dal bambini che hanno un'età compresa tra i 6 e 12 anni, il perché è racchiuso negli stickers che spesso rappresentano un gioco. Il Messanger kids è disponibile sono negli Stati Uniti, ma quando arriva in Italia? Il download dell'app sarà disponibile in Italia già nei primi mesi del 2018. "C'è la necessità, di app di messaggistica che consentano ai bambini di mettersi in contatto con le persone che amano, ma in un modo controllato dai parenti, ha spiegato Loren Cheng, product manager. I genitori potranno controllare la lista dei contatti e non consentirà ai piccoli di contattare persone che non abbiamo ricevuto l'approvazione dei parenti
Articolo Precedente
Uomini e donne rumors: Nicolò Raniolo prossimo tronista?
Articolo Successivo
Isola dei Famosi 2018 anticipazioni e news: quando inizia il reality?
Redazione