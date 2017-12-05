Uomini e donne rumors: Nicolò Raniolo prossimo tronista?
di Redazione
05/12/2017
Le anticipazioni di Uomini e donne oggi si concentrano esclusivamente sulla scelta di Sabrina Ghio e sul rifiuto di Nicolò Raniolo. Il corteggiatore ha detto alla tronista che le piace come persona ma non vuole iniziare una storia con lei.
Il bacio di Sabrina a Nicolò Fabbri
Nicolò Raniolo è rimasto piuttosto interdetto dal bacio che Sabrina ha dato all'altro corteggiatore ma la sua decisione non è una “vendetta” per il torto subito. Con il “no” di Nicolò adesso si aprono nuovi scenari, per esempio Raniolo potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e donne. Il pubblico non ha mostrato particolare simpatia nei suoi confronti e come sappiamo per Queen Mary la sua opinione è “sovrana”.
Nicolò Raniolo indeciso
La puntata del Trono classico dedicata alla scelta di Uomini e donne è stata divisa in due parti perché ci sono stati alcuni ritardi causati da Nicolò Raniolo. Il corteggiatore, sino all'ultimo momento, non sapeva se presentarsi o meno in studio. Nel corso della settimana Sabrina Ghio aveva mandato un videomessaggio a Raniolo per invitarlo in puntata. L'ex ballerina di Amici ha voluto concludere il suo percorso in maniera onesta seguendo il cuore. Decisiva è stata l'ultima esterna con Nicolò Fabbri, la Ghio infatti ha capito quali erano i suoi sentimenti.
Gianni Sperti, visibilmente commosso, ha augurato a Sabrina Ghio di trovare un amore che la faccia sorridere. E forse potrebbe conoscerlo all'Isola dei Famosi 2018 visto che secondo le ultime anticipazioni la bionda è tra i candidati alla partenza per l'Honduras. Lacrime e fazzoletti anche per Mario Serpa nuovo opinionista del trono classico di Uomini e donne. L'ex fidanzato di Claudio Sona dopo aver commentato la scelta di Sabrina, ha preferito dedicarsi alla visione dell'ultima puntata del Gf Vip 2, per sostenere Giulia De Lellis.
Articolo Precedente
Ponte Sant'Ambrogio e Immacolata, cosa fare a Milano
Articolo Successivo
Novità Facebook, il social punta ai bambini: in arrivo Messenger kids
Redazione