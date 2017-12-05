Uomini e donne rumors: Nicolò Raniolo prossimo tronista?

Le anticipazioni di Uomini e donne oggi si concentrano esclusivamente sulla scelta di Sabrina Ghio e sul rifiuto di Nicolò Raniolo. Il corteggiatore ha detto alla tronista che le piace come persona ma non vuole iniziare una storia con lei.

Il bacio di Sabrina a Nicolò Fabbri

Nicolò Raniolo è rimasto piuttosto interdetto dal bacio che Sabrina ha dato all'altro corteggiatore ma la sua decisione non è una “vendetta” per il torto subito. Con il “no” di Nicolò adesso si aprono nuovi scenari, per esempio Raniolo potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e donne. Il pubblico non ha mostrato particolare simpatia nei suoi confronti e come sappiamo per Queen Mary la sua opinione è “sovrana”.

Nicolò Raniolo indeciso

La puntata del Trono classico dedicata alla scelta di Uomini e donne è stata divisa in due parti perché ci sono stati alcuni ritardi causati da Nicolò Raniolo. Il corteggiatore, sino all'ultimo momento, non sapeva se presentarsi o meno in studio. Nel corso della settimana Sabrina Ghio aveva mandato un videomessaggio a Raniolo per invitarlo in puntata. L'ex ballerina di Amici ha voluto concludere il suo percorso in maniera onesta seguendo il cuore. Decisiva è stata l'ultima esterna con Nicolò Fabbri, la Ghio infatti ha capito quali erano i suoi sentimenti.

Gianni Sperti, visibilmente commosso, ha augurato a Sabrina Ghio di trovare un amore che la faccia sorridere. E forse potrebbe conoscerlo all'Isola dei Famosi 2018 visto che secondo le ultime anticipazioni la bionda è tra i candidati alla partenza per l'Honduras. Lacrime e fazzoletti anche per Mario Serpa nuovo opinionista del trono classico di Uomini e donne. L'ex fidanzato di Claudio Sona dopo aver commentato la scelta di Sabrina, ha preferito dedicarsi alla visione dell'ultima puntata del Gf Vip 2, per sostenere Giulia De Lellis.