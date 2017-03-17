Home Scienza e Tecnologia Youtube cancella le Annotazioni dai Video a partire dal 2 Maggio: info e dettagli

Youtube cancella le Annotazioni dai Video a partire dal 2 Maggio: info e dettagli

di Redazione 17/03/2017

Una decisione importante per il futuro di Youtube. La nota piattaforma web per la condivisione dei Video cambierà aspetto grazie ad una piccola ma importante modifica che ci costringerà a dire addio alle annotazioni video. Si tratta di "strumenti" di cui negli anni passati i Video Youtube erano davvero pieni: note o didascalie inserite dagli stessi youtuber all'interno dei propri video per varie finalità, per esempio fornire maggiori spiegazioni sui contenuti delle immagini mostrate o ancora per creare un collegamento diretto, tramite link, ad un altro canale o portale. Dopo l'introduzione delle card su Youtube il loro uso era stato notevolmente ridotto: si parla addirittura di una riduzione di ben il 70 % rispetto al passato. In realtà la decisione dei responsabili della nota piattaforma web è stata dettata da ragioni di tipo funzionale: non soltanto le annotazioni riempivano i video fino a rendere, in alcuni casi, perfino fastidiosa la visione degli stessi, ma le stesse annotazioni non sono mai state visibili dai dispositivi mobili col risultato che tale sistema di comunicazione non raggiungeva forse nemmeno la metà del potenziale audience. Anche per questo Youtube avrebbe deciso di introdurre questa importante modifica, dando tuttavia tempo ai grandi canali che erano soliti usarle di conoscere in anticipo la novità. Addio alle annotazioni sui Video Youtube da Maggio 2017 Youtube, nonostante la recente aggiunta delle card, adesso dice completamente addio alle annotazioni. E lo farà a partire dal 2 Maggio 2017, giorno in cui non sarà più possibile usufruire della ormai "vecchia" opzione dell'aggiunta delle note sui propri video. Ovviamente, precisa Youtube, i video precedentemente pubblicati, non saranno privati delle annotazioni già aggiunte. La modifica della piattafforma web guarda dunque al futuro. "A partire dal 2 Maggio- si legge in una nota ufficiale- non si potranno più aggiungere nuove annotazioni o modificarne di già esistenti. L’unica operazione possibile sarà la loro eliminazione. Le annotazioni esistenti continueranno a mostrarsi quando si utilizza un computer desktop".

