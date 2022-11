Nuovo album di Jennifer Lopez, “This is Me…Now”: info e tracklist

Jennifer Lopez torna con un nuovo disco: “This is Me…Now”, il primo dal 2014. L’annuncio arriva in occasione del 20esimo anniversario dell’album “This is Me…Then”.

Jennifer Lopez annuncia il nuovo album: “This is Me…Now”, fuori nel 2023

Jennifer Lopez ha scelto un giorno speciale per annunciare il suo nuovo album: “This is Me…Now”, il primo dal 2014. L’annuncio arriva infatti nel giorno del 20° anniversario del rilascio del suo album “This Is Me… Then”, uscito il 25 novembre 2002.

La star ha rivelato che rilascerà il nuovo disco nel 2023. Il progetto sarà incentrato sui momenti più importanti degli ultimi 20 anni della sua vita.

Jennifer Lopez, che nei giorni scorsi aveva oscurato i suoi account sui social media e aveva cancellato tutti i precedenti post di Instagram, è tornata sulla piattaforma venerdì 25 novembre per condividere un video in cui la copertina del suo album del 2002 si trasforma nella versione del 2022: “This is Me…Then” diventa “This is Me…Now”.

Il ritorno di Jennifer Lopez dopo 14 anni di assenza dalla scena musicale

Nel comunicato stampa relativo al rilascio nel 2023 del nuovo album della star Jennifer Lopez, si legge: “Si preannuncia una nuova era della musica per Jennifer Lopez, “This Is Me… Now” racconta il viaggio emotivo, spirituale e psicologico che ha intrapreso negli ultimi due decenni”.

I brani in “This Is Me … Now” metteranno in luce storie autobiografiche e la tracklist che Jennifer Lopez ha pubblicato include una canzone intitolata “Dear Ben pt. II”, un apparente riferimento a “This Is Me… Then”, in cui c’è la traccia “Dear Ben”.

Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck hanno infatti ripreso a frequentarsi, facendo sbocciare nuovamente la loro storia d’amore dopo anni di distanza. La coppia si è sposata a luglio,

Lopez prevede inoltre di annunciare progetti correlati e già programmati in occasione dell’uscita del nuovo disco.

La tracklist di “This is Me…Now”

Mentre la data di uscita dell’album non è stata ancora rivelata, è certo che “This is Me…Now”, il nuovo album di Jennifer Lopez in uscita nel 2023, conterà 13 brani.

Ecco la tracklist del disco, presentata dalla stessa Lopez al momento dell’annuncio: