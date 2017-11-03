Home Salute Nuovo caso di meningite, morta una bambina a Rozzano

Nuovo caso di meningite, morta una bambina a Rozzano

di Redazione 03/11/2017

È stato registrato un nuovo caso di meningite a Rozzano dove una bambina di sei anni è morta giovedì notte. Non è ancora stato chiarito dove la bambina abbia potuto contrarre la malattia, anche se i genitori hanno deciso in maniera preventiva di ritirare i figli da scuola per la paura di contagio. Nuova caso di meningite, morta una bambina di sei anni La drammatica notizia arriva dalla città di Rozzano dove una bambina di sei anni è morta a causa di una meningite fulminante. I genitori della piccola non hanno avuto il tempo materiale di aiutarla quando la malattia è sfociata. La bambina in questione, della quale preferiamo non fornire il nome per una questione di privacy, ha avvertito i primi malori in questi giorni di festa dove si trovava a Bergamo in vacanza dai nonni. Immediatamente i genitori hanno provveduto a trasportarla all'ospedale Papa Giovanni della città bergamasca dove si è spenta stanotte nel reparto malattie infettive. In pochissime ore a Rozzano si è sparso l'allarme attraverso un tam tam su Whatsapp che ha allarmato i genitori dei compagni di classe. Nuova caso di meningite, genitori in allarme dopo un tam tam su Whasapp La notizia riguardante la morte di una bambina di sei anni a causa di una meningite fulminante ha letteralmente sconvolto i genitori dei compagni di scuola. La piccola frequentava la prima elementare nell'istituto di via Canforani a Rozzano prima nei giorni precedenti alle vacanze durante le quali è morta a causa della mattia virale. Attualmente si cerca di capire se la bambina di sei anni abbia contratto la meningite a scuola o in qualche altra zona frequentata insieme ai parenti. Nel frattempo, in attesa della profilassi per le persone entrate in contatto con la bambina, i genitori hanno deciso di far rimane a casa i bambini che frequentano lo stesso istituto di Rozzano allarmati dalla notizia ricevuta attraverso un tam tam su Whatsapp.

