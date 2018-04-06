Home Attualità Nuovo caso di morbillo a Catania, morto un bambino

Nuovo caso di morbillo a Catania, morto un bambino

di Redazione 06/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sicilia ancora in lacrime, un nuovo caso di morbillo a Catania. Secondo quanto diffuso dai giornali regionali, le cose di queste ultime ore è morto un bambino di poco più di 10 mesi. Casi di morbillo in sicilia, un'altra vittima Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di apprendere una notizia drammatica riguardante una donna siciliana morta a causa del morbillo. La vittima in questione è una una ragazza, Maria Concetta Messina. La donna, di soli 27 anni, lo scorso 23 Marzo si recata all'ospedale perché affetta da morbillo. Poche ore dopo le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da non farcela. Purtroppo la giovane mamma è morta lasciando da sola insieme al marito la sua bambina di pochi anni. Nel corso delle ultime ore però si è diffusa la notizia riguardante un nuovo caso di morbillo registrato in Sicilia, la vittima è un bambino di 10 mesi. Dopo la meningite i casi di morbillo aumentano in Italia Sono già tre casi di morbillo registrati in Sicilia, dopo la morte di Maria Concetta Messina ecco che un bambino di 10 mesi non riesce a superare il contagio della malattia. A dare la triste notizia è stata l'agenzia di stampa Ansa, dove il dottore Sergio Pintaudi ha dichiarato: "Il tragico evento occorso al piccolo paziente, che non era nell'età di poter essere vaccinato e quindi ha contratto l'infezione da chi vaccinato non era, deve essere di monito affinché Tutti capiscono che vaccinando sì, Si protegge non solo a se stessi ma tutta la comunità". Bambina di 10 mesi muore a causa del morbillo, i fatti Secondo quanto dichiarato dai vari giornali regionali, sembrerebbe che il bambino si sia recato all'ospedale Garibaldi di Catania a causa appunto di un contagio legato al morbillo. Nelle ore successive le condizioni del piccolo si sarebbero aggravate tanto da essere ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi, il neonato è deceduto stamattina alle ore 10:15.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp