Offerte Black Friday 2017, attenti alle truffe

È febbre da Black Friday il venerdì con sconti irripetibili. Il giorno più atteso dell'anno cade il 24 novembre ma le offerte online sono iniziate da tempo e qualcuno ha ben pensato di parlare di black november.

Che cos'è il Black Friday?

Probabilmente siete ancora tra i pochissimi “fortunati” che non sanno che cos'è il Black Friday ma non vi preoccupate, ci siamo qui noi a spiegarvi di cosa di tratta. Praticamente il “venerdì nero” è una di quelle americanate importate nel nostro paese che hanno avuto successo. Negli Stati Uniti, il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento si apre la corsa allo shopping natalizio. La parola “black” ricorda i registri di cassa dei negozi che una volta si compilavano a penna, il rosso indicava le perdite e il nero i guadagni.

La mania del Black Friday ha contagiato tutti perché in quel giorno vengono offerti degli sconti che nemmeno a fine agosto con il 70% o il fuori tutto per rinnovo locale, la maggior parte di questi sono solo online ma i commercianti italiani per far fronte alla crisi si sono adeguati e sono arrivate anche delle leggi ad hoc. Negli States lo scorso anno sono stati spesi online 3,34 miliardi di dollari con una crescita del 2,6% rispetto all'anno precedente e anche per il 2017 la stima è al rialzo. In Italia invece nei giorni dal 24 al 27 novembre (perché oltre al Black Friday c'è anche il Cyber Monday per gli sconti su prodotti tecnologici) il valore degli acquisti online potrà sfiorare gli 800 milioni di euro. Occhio quindi a tutte le offerte perché il Black Friday è un fenomeno che non si ferma solo agli e-store, abbiamo scoperto infatti che persino la palestra sotto casa ha pensato ad un abbonamento vantaggioso.

Offerte Amazon a Ikea per il Black Friday 2017

Le offerte legate al Black Friday non si contano più ormai, abbiamo provato a seguirle ma preferiamo rinunciarvi perché la cassetta della posta è piena di mail. Ci affidiamo quindi ai colossi dell'ecommerce come Amazon e Ikea. La piattaforma di Bezos ha previsto una serie di offerte per tutta la settimana dal 20 al 26 novembre e tutti i giorni ci sono dei prodotti a prezzi speciali. Ikea invece ha lanciato i Black Days dal 24 al 26 novembre con 150 prodotti in offerta scelti dai clienti che li stanno votando in queste ore sul sito.

Occhio alle truffe del Black Friday

Una raccomandazione ai nostri fedeli lettori: attenti alle truffe. Purtroppo in questi giorni aumenta il phishing, ovvero le mail con link fasulli. È molto importante cestinare i messaggi sospetti e non cliccare su nessun indirizzo perché potrebbero installarsi automaticamente dei malware oppure rimandare a siti web che rubano le credenziali. I cyber criminali vi invitano anche a tracciare la spedizione di un pacco ed è molto facile rimanere vittime di phishing se avete davvero fatto degli acquisti online. State attenti anche agli sconti troppo vantaggiosi e prima di inserire i dati della carta di credito verificate il sito facendo una ricerca su Google, qualcuno prima di voi potrebbe averlo visitato e recensito.