Totò Riina morto, la figlia Maria Concetta minaccia i giornalisti

di Redazione 18/11/2017

Totò Riina è morto ormai da qualche giorno e il fatto ha mosso l'opinione pubblica. Sui social abbiamo avuto modo di leggere i vari commenti di persone comuni che hanno sentito la necessità di mandare il loro messaggio di cordoglio, anche se ovviamente non sono stati dei più felici. In contemporanea la figlia Maria Concetta è stata travolta da un attacco mediatico, tanto da minacciare i giornalisti in queste ore. La figlia di Totò Riina minaccia i giornalisti: "Vi denuncio" In queste ultime ore abbiamo avuto modo di vedere e leggere soprattutto il cordoglio degli italiani dopo la morte del "Capo dei capi" di Cosa Nostra. Totò Riina, che ci piaccia o no, ha segnato nel profondo la storia moderna della nostra nazione. Non a caso ieri dopo l'annuncio dei giornali con il titolo "Totò Riina morto" i messaggi dell'opinione pubblica sono stai rivolti alle vittime del boss, primi fra tutti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In questo frangente però la figlia di Totò Riina, Maria Concetta, è stata completamente travolta da un'ondata mediatica. Oggi, davanti l'ospedale di Parma, in attesa dell'autopsia del padre la donna minaccia i giornalisti dicendo: "Vi denuncio". Totò Riina funerali, si faranno? Come abbiamo avuto modo di leggere in queste ultime ore nei giornali, la famiglia a Parma è in attesa di conoscere l'esito dell'autopsia sul corpo di Totò Riina, un atto dovuto per il semplice motivo che il decesso è avvenuto in carcere dove si trovava al 41 bis. Ad aspettare la figlia di Totò Riina, Maria Concetta, davanti l'ospedale di Parma c'era una folla di giornalisti che le ha chiesto di rilasciare delle dichiarazioni. La donna, infastidita, ha minacciato i media presenti dicendo di essere pronta alla denuncia: "Non posso parlare, ho dei figli minori, tre bambini piccoli che vedono la foto della madre sui giornali. Forse voi non avete capito. Ho dei figli da tutelare, per cortesia smettetela". In queste ultime ore è stato anche reso noto che i funerali di Totò Riina non saranno resi pubblici e che la sepoltura del Capo dei capi sarà fatta nel paese di Corleone.

