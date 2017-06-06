Uomini e Donne news crisi Marco Cartasegna, il tronista maltrattava Federica Benincà?
di Redazione
06/06/2017
Marco Cartasegna e Federica Benincà, non ci sono dubbi, stanno attraversando una gravissima crisi sentimentale e una segnalazione da una fan della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, getta nuova luce su questa news di gossip. In molti pensavano che Marco e Federica si fossero allontanati a causa di un litigio, ma più che una scaramuccia pare dai rumors che ci sia stata una vera e propria violenza verbale nei confronti della ex corteggiatrice torinese perpetrata dall’ex tronista. Quindi Marco maltrattava Federica e lei ha deciso di troncare la relazione sul nascere? I motivi della probabile rottura di Marco Cartasegna e Federica Benincà, secondo le ultime news provenienti dal mondo di Uomini e Donne, sono racchiusi in una segnalazione di una fan della coppia del Trono Classico, la quale ha origliato senza volerlo una telefonata tra Federica e Marco. E’ doveroso precisare che la coppia ha ammesso che ci siano dei grossi problemi tra loro da parte della Benincà, però nessuno dei due ha annunciato la fine della relazione e soprattutto Federica ha smentito i rumors partiti dopo la segnalazione. Una spiegazione anonima arrivata a NewsUeD di una persona afferma di aver visto Federica Benincà in un bar che stava parlando al telefono con Marco Cartasegna e durante la quale l’ex corteggiatrice affermava di non poter più stare con una persona che la maltrattava ad ogni litigio in maniera pesante con insulti e riversando su di lei odio e ira. Federica ha smentito la notizia in maniera categorica, affermando che con Marco ci sono dei problemi superabili se ci si mette di impegno, ma che il rispetto reciproco tra loro non manca neanche in questa delicata situazione. La crisi tra Marco e Federica arriverà a un epilogo?
Articolo Precedente
Offerte Wind Giugno 2017: nuove promozioni per nuovi e vecchi clienti
Articolo Successivo
Gossip Uomini e Donne, Francesco Zecchini si è fidanzato con chi?
Redazione