The Game Awards 2022: Elden Ring videogioco dell’anno, tutti i vincitori

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2022 si sono tenute le premiazioni ufficiali dei The Game Awards 2022, gli Oscar dei videogiochi che hanno premiato i titoli più importanti in un anno videoludico piuttosto importante; il comparto dei souls si è arricchito per mezzo dell’uscita di Elden Ring, un gioco la cui complessità era nettamente più elevata rispetto a tutti gli altri titoli e che, per mezzo di una concezione di open world notevolmente differente, ha fatto spendere ore e ore ai videogiocatori da PC e console. Ecco quali sono stati tutti i vincitori ai The Game Awards 2022.

The Game Awards: Elden Ring e God Of War: Ragnarock i più premiati

I The Game Awards hanno un grandissimo valore per gli appassionati e gli addetti ai lavori e, per questo motivo, ogni anno è possibile seguire in diretta la manifestazione videoludica che permette di premiare sviluppatori, addetti ai lavori e autori di determinati titoli in grado di conquistare il pubblico durante un anno di videogiochi. Indipendente dalla soggettività di chi premia, i criteri e le categorie presenti permettono di destinare i premi a determinati videogiochi che acquistano un valore non soltanto per la propria qualità, ma anche per il valore simbolico che assumono nei confronti dell’industria.

Per questo motivo, non sorprende che il premio più ambito – quello di gioco dell’anno – sia stato destinato a Elden Ring: il titolo in questione è stato in grado di rivoluzionare il canone dei souls, oltre che di introdurre un sistema di gioco molto complesso e duraturo, in grado di rendere ogni esperienza di videogioco unica. Elden Ring ha conquistato altri tre premi piuttosto importanti: Miglior Game Direction, Art Direction e Miglior GDR.

God Of War: Ragnarock, che è stato tra i contendenti al titolo di gioco dell’anno fino all’ultimo (nonostante fosse attesa la vittoria di Elden Ring che aveva ottenuto 5 stelle all’unanimità dal punto di vista critico), ottiene ben 6 premi: Narrativa, Colonna sonora, Audio design, Performance, Accessibilità e Miglior Action/Adventure.

Tutti gli altri vincitori dei The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 hanno premiato anche Stray, sviluppato da BlueTwelve Studio e potenziato per gli utenti di nuova generazione; il titolo in questione ha vinto gli ambiti premi di Miglior Indie e Miglior Indie al debutto, generando grosse polemiche per la mancanza di assegnazione di riconoscimenti a titoli come Sifu, che avevano stupito nel genere indie.

Tutti gli altri vincitori dei The Game Awards 2022 sono: Moss: Book II ha vinto come Miglior Gioco VR, Bayonetta 3 come Miglior Action, Kirby and the Forgotten Land come Miglior Gioco per Famiglia e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come Più atteso.