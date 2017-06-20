Omicidio Varani, Marco Prato morto suicida in carcere

Tragico epilogo per il caso dell’, il ragazzo di 23 anni ucciso in un appartamento a Roma: uno dei due arrestati,, ènella sua cella del carcere di Velletri in cui era detenuto per aver tolto la vita al ragazzo nel marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga con. Il folle gesto di Prato non è un caso: domani avrebbe avuto l’udienza del processo. Il ragazzo, 31 anni, ha lasciato unain cui spiega che sono state dette troppe menzogne e che era troppa l’sul caso e su di lui. Marco Prato è stato trovatodurante il giro di ispezione: secondo le prime, ha usato un sacchetto di plastica avvolto sulla testa e si è suicidato aprendo una, data in dotazione ai detenuti per cucinare. Il suo compagno di cella non si è accorto di nulla. Marco Prato, 31 anni, spiega i motivi del suo gesto attraverso alcune righe lasciate scritte. Il Pm ha autorizzato la rimozione della poverae sarà effettuata l’a per chiarire ulteriormente ogni dubbio sul decesso. Sicuramente, nel carcere sarà fatta una indagine interna per chiarire i fatti. Oltre a, l’altro imputatoè stato già condannato a 30 anni col rito abbreviato, mentre il 31enne aveva scelto il rito ordinario per l’omicidio di Luca Varani. La disperazione dei genitori di Luca è palpabile, visto che è stata fatta giustizia a metà, ma che si aggiunge alla disperazione del padre di Marco, un genitore che ha avuto il coraggio di stare accanto al 31enne nonostante la drammaticità della vicenda e che deve affrontare, oltre al processo mediatico, il dolore di un figlio che, probabilmente, aveva già perso quel maledetto giorno di marzo di un anno fa.