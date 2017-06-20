Giulia Latini Instagram: la nuova provocazione dell'ex corteggiatrice per Soleil
Giulia Latini attacca Soleil su Instagram? Diverse ore fa è apparso un post sui social della Latini che preannuncia una nuova guerra con l'ex corteggiatrice. Che Luca Onestini questa volta l'abbia fatta grossa? Giulia Latini senza ombra di dubbio è una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La ragazza infatti già dal prossimo settembre potrebbe sedere sul Trono Classico Rosa in cerca della sua anima gemella. Nonostante tutto però a quanto pare continua la guerra con Soleil Sorge. Dopo l'attacco della fidanzata di Luca Onestini su Instagram, dove si parlava appunto di persone false ma sopratutto ipocrite, ecco che l'ex corteggiatrice continua a pubblicare alcuni post ambigui... Nuove provocazioni in vista sempre per Soleil Sorge? Nel corso delle settimane infatti abbiamo avuto modo di assistere a diversi episodi, in primis Luca Onestini che ha tolto il tasto segui dal profilo di Giulia Latini su Instagram. In quel caso il gossip diete la colpa alla gelosia eccessiva di Soleil Sorge. Dopo il video messaggio sulle Instagram stories ormai la guerra tra la Sorge e l'ex corteggiatrice è ufficialmente iniziata. Soleil Sorge contro Giulia Latini on Instagram... Le due ragazze anche dopo Uomini e Donne riescono ad appassionare i loro follower che quotidianamente cercano di interpretare i loro messaggi sul social network. L'ultima provocazione questa volta è stata pubblicata da Giulia Latini, sorriso smagliante e occhi lucenti. La foto è accompagnata dal commento: "Dimmi che sapore avrà la mia cruda sincerità". Chissà se l'ex corteggiatrice sente ancora e segretamente Luca Onestini...
