Onana espulso dal Camerun: che cos’è successo al portiere dell’Inter ai Mondiali?

Il portiere dell’Inter André Onana, nonché il portiere della nazionale del Camerun presente ai Mondiali in Qatar 2022, è stato espulso ed escluso definitivamente dalla formazione ufficiale, allenata dal CT Rigobert Song. La formazione ha parlato di motivi disciplinari che hanno portato all’esclusione del portiere, che si era lasciato andare a diverse dichiarazioni a proposito della nazionale e della sua permanenza all’Inter; il Camerun ha parlato di motivi disciplinari che hanno dettato la sua esclusione: ma che cos’è successo? Ecco tutto ciò che c’è da sapere nel dettaglio.

Onana escluso dai Mondiali in Qatar: al suo posto Ebassy

In occasione della prima sfida dei Mondiali in Qatar 2022, Onana era stato tra i migliori per il Camerun, uscito sconfitto soltanto per 1-0 contro la Svizzera, oltre che condannato da un gol di Embolo, che ha deciso di non esultare per in virtù del suo essere nato a Yaoundé. Il portiere aveva dimostrato, durante la sfida, di essere particolarmente preparato per un gioco moderno, dettato da diversi passaggi corti e da una grande partecipazione alla fase difensiva: spesso fuori dai pali, Onana sa impostare con i piedi e le statistiche avevano dimostrato un numero molto elevato di tocchi da parte del nuovo numero 1 dell’Inter.

In molti si aspettavano che potesse esserci addirittura un salto di qualità da parte dell’estremo difensore in occasione della sfida contro la Serbia; Onana, però, non è comparso né in campo, né nella lista dei convocati per la gara, dal momento che è stato escluso definitivamente dalla formazione presente ai Mondiali in Qatar.

Perché Onana è stato escluso dal Camerun?

La federazione camerunese ha parlato di motivi disciplinari, in grado di definire l’esclusione di Onana dalla formazione dei Mondiali in Qatar. Per quanto non sia possibile sapere ancora, nel dettaglio, quali siano stati i motivi che hanno comportato la sua esclusione, è probabile che i dissidi con l’allenatore Rigobert Song, fortemente voluto da Eto’o alla guida della sua nazionale, siano stati il motivo per cui c’è stata la scelta da parte della nazionale. E’ possibile che l’allenatore volesse un’impostazione più classica per il portiere ma che quest’ultimo si sia rifiutato di adattarsi ad uno stile di gioco che non gli appartiene.