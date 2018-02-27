Home Attualità Ondata di freddo in Italia, neve a Napoli e Roma

Ondata di freddo in Italia, neve a Napoli e Roma

di Redazione 27/02/2018

In questi due giorni stiamo vivendo una vera e propria ondata di freddo in Italia! La nostra nazione è stata imbiancata, neve anche a Napoli e Roma. Freddo in Italia, temperature basse anche al sud Come non ce l'ho già da giorni ecco che arrivata l'ondata di freddo in Italia. Le ultime ore sono registrate temperature basse anche al sud. A Catania, per esempio, ha trattato anche picchi bassi di 4 gradi. Lo scorso weekend in Sicilia, ad esempio, e stato caratterizzato da forti precipitazioni che hanno causato non pochi problemi sia nella provincia catanese e siracusana... Ma a quanto pare l'ondata di freddo non è ancora finita. Ondata di freddo in Italia Come già stato annunciato nel corso degli ultimi giorni ecco che arrivata l'ondata di freddo in Italia soprannominata Burian. Le basse temperature che sono state registrate in questi giorni è frutto di una corrente di venti provenienti dalla Russia, la quale sta mettendo in ginocchio la nostra nazione. Non a caso in queste 48 ore diverse città italiane sono state imbiancate dalla neve anche al Sud. Questa è stata definita una ondata di di freddo atipica, che in Italia non si registrava da diversi anni considerando che città come Roma sono state imbiancate totalmente della neve circa 10 anni fa. Torna la neve a Roma e a Napoli L'Italia in quest'ultima settimana di febbraio si veste di bianco. La neve infatti è arrivata a bassa quota in città del sud che non vivevano questo fenomeno da diverso tempo. Un esempio chiaro per capire quanto stiamo dicendo Infatti sono le basse temperature registrate al Sud, Catania ad esempio ha registrato picchi bassi di 4 gradi, è la neve nel centro Italia. Le cose della giornata di ieri e di oggi città come Napoli e Roma si sono svegliate completamente totalmente innevate. Rallentando così non so il traffico ma anche le normali attività lavorative, ma a quanto pare tutto questo non termina qui... Ondata di freddo infatti caratterizzerà le giornate di quest'ultima settimana e probabilmente anche della prima metà di marzo. A quanto pare la primavera si farà attendere senza alcun anticipo.

