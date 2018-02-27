Caricamento...

USA, Raptus da droga, 20enne si cava gli occhi in preda al delirio

di Redazione

27/02/2018

Sotto l'effetto di raptus da droga pesante la 20enne Kaylee Muthart, di Anderson in Sud Carolina, si è cavata gli occhi davanti a una chiesa. E' stata la madre della ragazza a diffondere la notizia per mettere in guardia i giovani dal pericolo delle sostanze stupefacenti. La famiglia ha iniziato una raccolta fondi per donare alla 20enne un cane guida. In preda ad un raptus di droga, una 20enne americana, Kaylee Muthart è giunta dinanzi alla chiesa di Anderson, in Sud Carolina, allucinata dall'effetto di droghe pesantissime. Sotto lo sguardo sgomento di un gruppo di persone poi si è materialmente cavata gli occhi da sola. La scena abominevole si è verificata lo scorso 6 febbraio, solo ora però è stata diffusa la notizia in seguito alla denuncia di sua madre, che ha deciso di mettere in guardia i giovani dall'uso di stupefacenti.

Raptus da droga, ragazza si cava gli occhi davanti una chiesa

L'aneddoto è stato davanti ad una chiesa, dove alcuni fedeli all'interno hanno sentito le grida e sono andati subito fuori per prestare soccorso alla ragazza. Una volta giunti lì però la ragazza si era già cavata un occhio e non si faceva toccare. Nell'attesa che arrivassero i soccorsi, Kaylee non ha consentito a nessuno di toccarla e in preda a un altro raptus è andata a cavarsi pure l'altro occhio. Ora la famiglia ha deciso di cominciare una raccolta fondi per poterle regalare un cane guida e per evitare che i ragazzi facciano uso della droga.

Raptus da droga, urla e allucinazioni

La ragazza è stata soccorsa mentre era letteralmente in preda a forti allucinazioni, la 20enne non si lasciava toccare da nessuno e prima dell'arrivo dei medici, si è lesionata anche il secondo bulbo oculare. La madre ha raccontato che la figlia era solita consumare droga come metanfetamina da circa sei mesi.
