Festival di Sanremo 2018 nomi big in gara e testi canzoni
di Redazione
16/12/2017
È quasi tutto pronto per Sanremo 2018 dopo l'annuncio del direttore artistico e dei conduttori è arrivato anche quello dei big in gara. Scopriamo insieme i nomi dei cantanti e le canzoni che presenteranno al festival.
Chi sono i cantanti di Sanremo 2018?
Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2018 su Rai1. Il direttore artistico è Claudio Baglioni che condurrà anche la kermesse canora, insieme a lui ci sarà Michelle Hunziker e un terzo personaggio. Secondo gli ultimi rumors a contendersi il ruolo di “valletto” ci sarebbero Stefano Accorsi e Luca Argentero. Adesso però sveliamo la lista dei 20 big in gara:
- Roby Faccinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo
- Nina Zilli – Senza appartenere
- The Kolors – Frida
- Diodato e Roy Paci – Adesso
- Mario Biondi – Rivederti
- Luca Barbarossa – Passami er sale
- Lo stato sociale – Una vita in vacanza
- Annalisa – Il mondo prima di te
- Giovanni Caccamo – Eterno
- Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno
- Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi
- Renzo Rubino – Custodire
- Noemi – Non smettere mai di cercarmi
- Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente
- Le Vibrazioni – Così sbagliato
- Ron – Almeno pensami
- Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
- Decibel – Lettera dal duca
- Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto
- Elio e le storie tese – Arrivedorci
Reazioni social dopo l'annuncio dei big di Sanremo 2018
I nomi dei 20 cantanti di Sanremo 2018 sono stati annunciati ieri sera nel corso di Sarà Sanremo. Nello spin off del festival condotto da Federico Russo e Claudia Gerini sono stati scelti anche i 6 concorrenti delle Nuove Proposte. Il cast della nuova edizione del festival di Sanremo è molto variegato, ci sono vecchie glorie della musica italiana e giovanissimi artisti. Le scelte del direttore artistico non sono piaciute e sui social si sono scatenati soprattutto per i nomi “riciclati”, artisti come Noemi e Annalisa ormai sono delle presenze fisse. Il Sanremo di Claudio Baglioni è fallito ancora prima di iniziare? A giudicare dai commenti sarà molto difficile per il cantante replicare il grande successo di Carlo Conti.
Redazione