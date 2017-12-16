Caricamento...

Festival di Sanremo 2018 nomi big in gara e testi canzoni

16/12/2017

È quasi tutto pronto per Sanremo 2018 dopo l'annuncio del direttore artistico e dei conduttori è arrivato anche quello dei big in gara. Scopriamo insieme i nomi dei cantanti e le canzoni che presenteranno al festival.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2018?

Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2018 su Rai1. Il direttore artistico è Claudio Baglioni che condurrà anche la kermesse canora, insieme a lui ci sarà Michelle Hunziker e un terzo personaggio. Secondo gli ultimi rumors a contendersi il ruolo di “valletto” ci sarebbero Stefano Accorsi e Luca Argentero. Adesso però sveliamo la lista dei 20 big in gara:

  1. Roby Faccinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo
  2. Nina Zilli – Senza appartenere
  3. The Kolors – Frida
  4. Diodato e Roy Paci – Adesso
  5. Mario Biondi – Rivederti
  6. Luca Barbarossa – Passami er sale
  7. Lo stato sociale – Una vita in vacanza
  8. Annalisa – Il mondo prima di te
  9. Giovanni Caccamo – Eterno
  10. Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno
  11. Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi
  12. Renzo Rubino – Custodire
  13. Noemi – Non smettere mai di cercarmi
  14. Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente
  15. Le Vibrazioni – Così sbagliato
  16. Ron – Almeno pensami
  17. Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
  18. Decibel – Lettera dal duca
  19. Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto
  20. Elio e le storie tese – Arrivedorci

Reazioni social dopo l'annuncio dei big di Sanremo 2018

I nomi dei 20 cantanti di Sanremo 2018 sono stati annunciati ieri sera nel corso di Sarà Sanremo. Nello spin off del festival condotto da Federico Russo e Claudia Gerini sono stati scelti anche i 6 concorrenti delle Nuove Proposte. Il cast della nuova edizione del festival di Sanremo è molto variegato, ci sono vecchie glorie della musica italiana e giovanissimi artisti. Le scelte del direttore artistico non sono piaciute e sui social si sono scatenati soprattutto per i nomi “riciclati”, artisti come Noemi e Annalisa ormai sono delle presenze fisse. Il Sanremo di Claudio Baglioni è fallito ancora prima di iniziare? A giudicare dai commenti sarà molto difficile per il cantante replicare il grande successo di Carlo Conti.

