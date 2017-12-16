Festival di Sanremo 2018 nomi big in gara e testi canzoni

È quasi tutto pronto per Sanremo 2018 dopo l'annuncio del direttore artistico e dei conduttori è arrivato anche quello dei big in gara. Scopriamo insieme i nomi dei cantanti e le canzoni che presenteranno al festival.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2018?

Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2018 su Rai1. Il direttore artistico è Claudio Baglioni che condurrà anche la kermesse canora, insieme a lui ci sarà Michelle Hunziker e un terzo personaggio. Secondo gli ultimi rumors a contendersi il ruolo di “valletto” ci sarebbero Stefano Accorsi e Luca Argentero. Adesso però sveliamo la lista dei 20 big in gara:

Roby Faccinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo Nina Zilli – Senza appartenere The Kolors – Frida Diodato e Roy Paci – Adesso Mario Biondi – Rivederti Luca Barbarossa – Passami er sale Lo stato sociale – Una vita in vacanza Annalisa – Il mondo prima di te Giovanni Caccamo – Eterno Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi Renzo Rubino – Custodire Noemi – Non smettere mai di cercarmi Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente Le Vibrazioni – Così sbagliato Ron – Almeno pensami Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Decibel – Lettera dal duca Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto Elio e le storie tese – Arrivedorci

Reazioni social dopo l'annuncio dei big di Sanremo 2018

I nomi dei 20 cantanti di Sanremo 2018 sono stati annunciati ieri sera nel corso di Sarà Sanremo. Nello spin off del festival condotto da Federico Russo e Claudia Gerini sono stati scelti anche i 6 concorrenti delle Nuove Proposte. Il cast della nuova edizione del festival di Sanremo è molto variegato, ci sono vecchie glorie della musica italiana e giovanissimi artisti. Le scelte del direttore artistico non sono piaciute e sui social si sono scatenati soprattutto per i nomi “riciclati”, artisti come Noemi e Annalisa ormai sono delle presenze fisse. Il Sanremo di Claudio Baglioni è fallito ancora prima di iniziare? A giudicare dai commenti sarà molto difficile per il cantante replicare il grande successo di Carlo Conti.