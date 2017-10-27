Caricamento...

Primo robot a ricevere cittadinanza, chi è l’androide Sophia

27/10/2017

Primo androide a ottenere la cittadinanza in uno stato: ll’Arabia Saudita è passata alla storia grazie al robot  Sophia amica degli umani: la rivincita dell’Intelligenza Artificiale?

Sophia, primo robot ad essere cittadino saudita

Si chiama Sophia, secondo i suoi creatori assomiglia ad Audrey Hepbourn,  e ha una caratteristica che la contraddistingue dalle altre donne. Non solo è un robot, quindi non è umana, bensì è il primo androide a ottenere la cittadinanza in uno Stato. Sull’onda dell’entusiasmo per il programma di modernizzazione lanciato dal principe ereditario Mohammed Bin Salman, l’Arabia Saudita è stata la prima nazione a rendere suo cittadino un robot. Sophia si è presentata a Riad in occasione del programma Future Investiment Initiative.

Sophia cittadina dell’Arabia Saudita, pericolo I.A.?

L’androide Sophia è stata anche intervistata e ha replicato a dubbi e timori sul rapido sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, aveva espresso delle riserve, ma il robot, dimostrando di essere in grado di comprendere gli umani, si è limitato a dire di non guardare troppi film di Hollywood e che se saranno gentili con lei, lei sarà gentile col prossimo.

Chi  è l’androide Sophia

Sophia è una macchina androide creata da una azienda di Hong Kong, la Hanson Robotics, specializzata nella realizzazione di questo tipo di robot. È in grado di imitare le espressioni facciali umane, come rabbia, tristezza, gioia. Lei stessa ha spiegato che, per lavorare con gli umani, deve esprimere le emozioni per capirli e instaurare un rapporto di fiducia. Il fatto che l’Arabia Saudita abbia dato la cittadinanza a un androide dalle fattezze femminili (ma il suo sesso è neutro) è un segnale di apertura del Regno Saudita. Le donne hanno ottenuto il diritto di guidare le automobili, ma riguardo a lavoro e libertà di movimento sono ancora fortemente discriminate.
