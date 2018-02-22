Branko oroscopo del mese di marzo: amore per Gemelli, Sagittario in salute

Il mese di marzo è il più dolce dell'anno perché segna il ritorno della primavera. Le giornate si allungano e, dopo aver superato il cambio dell'ora, siamo anche più energici. Le previsioni di Branko per l'oroscopo del mese sono piuttosto particolari. Come sempre l'astrologo istriano ci aiuta fornendoci dei consigli per superare al meglio qualsiasi imprevisto.

Oroscopo di marzo 2018, previsioni segno per segno di Branko

Ariete: è la vostra festa, la Luna passionale in Scorpione vi farà concludere l'inverno in maniera spensierata e vi sentirete anche appagati. L'amore non sarà disturbato dai transiti planetari. Cercate di curare l'alimentazione perché il prossimo mese sarà impegnativo e potreste avere disturbi intestinali;

Toro: l'oroscopo di Branko di marzo 2018 si concentra sugli incontri che saranno favoriti in caso di viaggi all'estero. Sono tante le questioni da risolvere e le situazioni da perfezionare ma è fondamentale confrontarvi con gli altri per superare eventuali diffidenze. Non esagerate con il lavoro e concedetevi una breve vacanza;

Gemelli: sbocciano amori come germogli fioriti sui rami, le emozioni che proverete secondo l'oroscopo del mese, saranno fresche. Le relazioni che nasceranno in primavera sono protette dalle stelle quindi destinate a durare. La fortuna vi assisterà perché come ricorda Branko avete lavorato bene;

Cancro: Branko per l'oroscopo del mese di marzo 2018 suggerisce di iniziare la nuova stagione con meno pretese. La salute vi darà qualche problema ed evitate gli eccessi (di tutti i tipi, anche sessuali). Dovete prestare molta attenzione a non cacciarvi in situazioni troppo complicate e ascoltare sempre i consigli di chi vi vuole bene;

Leone: un mese positivo quello di marzo, all'insegna dell'elemento che vi rappresenta: il fuoco. Non solo Marte, ma anche Venere, Mercurio e il Sole vi daranno energia e buonumore. Non succedeva da tempo e la ritrovata serenità potrà essere utile per recuperare la forma fisica, praticate sport e preparatevi alla prova costume.

Oroscopo Branko di marzo 2018: previsioni oroscopo del mese

Vergine: la Luna Piena all'inizio del mese è disturbata dalla posizione degli altri pianeti e voi sarete molto stressati. Per fortuna sono previste delle schiarite nel cielo, Mercurio e Venere saranno positivi e alla fine la passione trionferà;

Bilancia: l'equinozio di primavera segna l'inizio di una fase difficile, una situazione che si verifica ogni anno. L'oroscopo di Branko del mese si concentra sugli effetti negativi delle posizioni dei pianeti, attenti agli sbalzi di pressione. Cercate di tenere sotto controllo la tensione;

Scorpione: Marte entra in Capricorno il 17 marzo e vi protegge. Amore alle stelle ma non siate troppo ingordi di emozioni e dedicate anima a cuore al vostro partner. Brevi incontri soddisfacenti per i single;

Sagittario: la stagione invernale si conclude in anticipo e l'ultimo quarto della prima decade renderà i rapporti in famiglia complicati. Mercurio, Venere e Urano secondo l'oroscopo di Branko di marzo 2018 sono in punto favorevole e formano un aspetto interessante che protegge la salute e l'amore;

Capricorno: “marzo pazzerello” dice un proverbio e l'oroscopo di Branko è proprio così. Marte arriva nel segno e trascorrerà un po' di tempo nel vostro cielo, la tensione salirà perché sarà opposto alla Venere pazzerella, proprio come marzo. Cercate di procedere con cautela e siate prudenti;

Acquario: Branko di marzo è sicuramente un oroscopo positivo perché il mese si apre con tante opportunità, anche di portare a termine progetti importanti. Tutto questo è favorito dall'aspetto di Mercurio che vi suggerirà tutte le mosse strategiche, affrontare le difficoltà con i colleghi e i superiori;

Pesci: ci saranno due cambi di luna particolarmente ostili. Branko suggerisce di rilassarsi durante il settimana per superare questo momento, la spinta più forte arriverà alla metà del mese. Chi ha un bel progetto ne approfitti per metterlo a punto. Grandi novità nel settore delle amicizie.