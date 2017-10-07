Home Attualità Roma, ragazzo diciassettenne trovato in gravi condizioni dopo notte in discoteca

di Redazione 07/10/2017

Ragazzo diciassettenne è stato ritrovato in gravi condizioni nel cuore di Roma. Il minorenne è stato ricoverato in gravi condizioni. Gli inquirenti indagano su quanto accaduto dopo una notte in discoteca. Roma, diciassettenne scomparso in discoteca Un ragazzo diciassettenne è scomparso nella notte dopo una serata in discoteca. Il minorenne infatti stava trascorrendo una serata insieme agli amici in uno dei locali di Roma Eur. Dopo qualche ora però gli stessi amici si sono accorti che il ragazzo diciassettenne era scomparso, quasi inghiottito nel nulla. Nell'immediato è scattata la denuncia al 112 e gli agenti di polizia, dopo aver lanciato l'allarme, si sono messi sulle tracce del minore per tutta Roma, senza escludere nessuna zona. Roma, diciassettenne ritrovato in gravi condizioni Il diciassettenne in questione, la cui identità al momento è segreta per una questione di privacy, come spiegato precedentemente si trovava in una discoteca di Roma Eur quando è scomparso. Subito dopo la denuncia gli amici del minore hanno spiegato ai agenti di polizia cosa fosse successo, anche se al momento le dinamiche dell'accaduto restano coperte da segreto istruttorio. Il ragazzo diciassettenne dopo la denuncia ai carabinieri è stato ritrovato intorno alle 4:30 in un parcheggio di via Asia, sempre a Roma, in gravi condizioni e quindi trasportato d'urgenza in ospedale. Roma, diciassettenne ricoverato in gravi condizioni si indaga su un pestaggio Nell'arco di queste settimane più volte abbiamo avuto modo di leggere notizie riguardanti "pestaggi di massa" messe in atto da ragazzi minorenni... La stessa cosa sembra essere capitata infatti al diciassettenne ricoverato in grave condizioni stanotte a Roma. Il ragazzo dopo il ritrovamento è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Cosa sia successo però nella discoteca dell'Eur al momento non è ancora chiaro, anche se secondo una fuga di notizie, gli agenti di polizia stanno seguendo la pista di un pestaggio di massa.

