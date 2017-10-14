Oroscopo del giorno di Branko: amore, fortuna e lavoro per tutti i segni

Cosa dicono le stelle di Branko? L'astrologo istriano oggi 14 ottobre 2017 ha formulato le previsioni oroscopo per Il Messaggero dopo aver osservato gli ultimi spostamenti dei pianeti. Oggi e domani dovrebbero essere giornate tranquille, ma scopriamo insieme le previsioni oroscopo del weekend di Branko per programmare tutte le attività.

Branko di oggi 14 ottobre 2017, ultime previsioni segni di Acqua e di Fuoco

Ariete: Oggi dovete chiarire tutti i malintesi e riappacificarvi con qualcuno. Approfittate della Luna in Leone per stabilire quali saranno le prossime iniziative professionali, l'aspetto con Saturno e Urano può dare vita a nuove associazioni. Leone: La Luna nel segno è considerato un portafortuna ma ci sono due aspetti contrastanti che si formano oggi, quello con Giove tocca la salute, con Venere invece accende la passione. È la giornata ideale per perdersi nell'amore. Sagittario: Questa sera Venere si trova sotto l'appassionata Luna in Leone e il vostro cuore batterà forte. Arrivano anche soddisfazioni sul lavoro perché come sostiene Branko, Saturno vi ripaga sempre. Cancro: Quadratura astrale che pone l'accento sulla famiglia, ma non è così negativa da compromettere tutti i risultati che avete ottenuto faticosamente. Qualche complicazione c'è sempre ma Branko dice che le famiglie con qualche crepa sono le più vissute. Scorpione: Sabato 14 ottobre l’oroscopo di Branko annuncia l'arrivo di Mercurio, pianeta degli affari. Saperlo prima vi aiuta a programmare le azioni della prossima settimana. Oggi però non entrate in polemiche professionali. Pesci: Marte e Saturno portano ancora qualche problema ma Venere vi aiuta a superare tutti gli ostacoli sia in amore che sul lavoro. La Luna in Leone vi aiuta nelle questioni pratiche e Giove sistema tutto.

Oroscopo Branko oggi e domani, previsioni weekend segni di Aria e Terra

Toro: Luna stressante con quadratura Giove-Scorpione che vi succhia l'energia. Secondo l’oroscopo di Branko dovete rallentare oggi, e continuare comunque a lavorare perché c'è Venere che vi offre una mano nel mondo materiale. Vergine: Il transito di Venere è stato troppo veloce e non siete riusciti ad ottenere tutto quello che volevate in amore però c'è Marte che vi rende sensuali e convincenti. Il weekend sarà all'insegna della dolcezza, non solo quella spirituale. Capricorno: La Luna è positiva in Leone ma soprattutto in Vergine. Attenti ad alcuni cambiamenti, Venere e il Sole sono contro Plutone, ma per Branko si tratta di passaggi fondamentali. Non fidatevi di Mercurio in Bilancia. Gemelli: Oggi e domani Marte contro Saturno vi invita ad essere prudenti e a seguire una linea di condotta impeccabile perché qualcuno non si fida di voi. Otterrete dei risultati che vi ripagheranno di ogni fatica. Bilancia: L'oroscopo di Branko di oggi ricorda che l'ultimo transito di Venere in Bilancia risale al 2016 e questo nuovo passaggio si trova con Saturno in aspetto positivo. Aspettate la Luna nuova del 18 ottobre quando si deciderà tutto. Acquario: Giornata di innamoramenti e colpi di fulmine. Le donne devono solo stare attente a Giove che è dispettoso e vi farà puntare l'attenzione su persone che non vi corrispondono. Venere che oggi arriva in Bilancia vi porta in posti lontani.