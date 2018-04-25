Oroscopo del mese di maggio di Branko: amore, fortuna e lavoro

Maggio è uno dei mesi più belli dell'anno perché si risvegliano tutti i senti. Secondo l'oroscopo di Branko del prossimo mese molti segni zodiacali vivranno intense emozioni. E allora scopriamo subito le previsioni segno per segno con tanti consigli su amore, fortuna e lavoro!

Branko di maggio 2018, previsioni oroscopo: passione per Toro

Ariete: siete nel pieno della vostra stagione e non fioriscono solo le rose, ma anche l'amore. Nella prima metà di maggio Marte è con Saturno e di conseguenza potreste essere suscettibili e nervosi. Problemi con la burocrazia. Risolvete tutto affidandovi al buon senso e al dialogo. La primavera porta anche nuovi amici e nuove conoscenze;

Toro: l'oroscopo del mese di maggio di Branko è ricco di novità. Inizia una nuova vita con Urano che entra nel vostro spazio e annuncia cambiamenti radicali. Marte inoltre accentua la vostra sensualità e sarete travolti dalla passione. Incontri intensi. Controllate gli sbalzi di pressione perché la salute non può essere trascurata.

Gemelli: Venere è con voi nel trionfo della primavera, dovete solo essere abilissimi a cogliere tutte le occasioni che si presenteranno. Avete tantissima voglia di amare e di essere amati. L'oroscopo di maggio porta novità anche a voi, gli astri sono in posizione favorevole, grandi soddisfazioni sul lavoro. Forma fisica al top, ma attenzione a qualche malessere che potrebbe rovinarvi il compleanno;

Cancro: Branko e le stelle sono positive anche per voi grazie a Giove in aspetto perfetto che pone le basi per stabilizzare la vita amorosa. Solo i primi giorni ci sono degli strani movimenti del cielo a causa di Urano instabile. Tutto si sistemerà con l'arrivo della Luna amica verso la metà del mese. Cercate di chiudere i legami logori e consumati, tagliate i rami secchi;

Leone: l'oroscopo di maggio è molto particolare perché anche voi come tutti gli altri segni sentite che volete cambiare qualcosa. Prima di approfondire l'argomento della carriera e del lavoro dovete risolvere i problemi in famiglia. Purtroppo tendete a lanciarvi all'avventura evitando le situazioni che portano alla stabilità. A metà mese con la fase della Luna Nuova non trascurate la salute;

Vergine: Branko dice che il mese di maggio è storico perché Saturno è in posizione spettacolare e vi rende protagonisti della vita sociale. Qualcuno potrebbe anche giudicarvi troppo ambizioni ma finalmente potete avere la vostra rivincita, anche se avete subito delle ingiustizie. E poi c'è Urano che promette entrate e altre novità.

Oroscopo di Branko del mese di maggio: incidenti per Scorpione

Bilancia: Saturno in Capricorno nell'oroscopo del mese scorso ha favorito il rinnovamento. Si aprono ancora nuove strade e ci saranno diverse circostanze propizie se volete cambiare vita. Il cielo infatti ha strade in discesa sia in ambito lavorativo che amoroso ma non dovete guardare al passato. Verso fine mese organizzate un bel viaggio;

Scorpione: l'oroscopo del mese di maggio si apre con Marte in un aspetto magnifico con Giove, posizione clamorosa. Sino alla metà del mese non ci sarà nessun pianeta che vi metterà i bastoni tra le ruote e dovete essere abilissimi e approfittarne per sistemare tutte quelle questioni rilevanti. I cambi di Luna sono sempre complicati nonostante tutto, evitare stress e provocazioni;

Sagittario: sono previste delle entrate perché nel mondo del lavoro c'è grande fermento. La nuova posizione di Urano in Toro con la Luna Nuova è perfetta per esprimere tutta la vostra creatività e il talento, potrete risolvere situazioni pratiche. Purtroppo tendete ad essere troppo sbrigativi e distratti quindi non abbiate fretta. Attenzione ai colpi di fulmine, tenete gli occhi ben aperti per non restare fulminati;

Capricorno: inizia un periodo innovativo, infatti con la Luna Nuova del 15 maggio il cielo si riempie d'amore e di creatività. Finalmente le vostre idee geniali potranno diventare concrete. Non potete restare fermi, siete positivi e propositivi, le stelle di Branko dicono che non vi è preclusa nessuna strada;

Acquario: affrontate la vita con umanità. Il consiglio dell'oroscopo di Branko di maggio è proprio questo. Siete molto forti grazie a Marte e potete far fronte a tutti gli imprevisti. Sino alla metà del mese sarete anche attivi, poi le forze diminuiranno perché Mercurio passa in Toro. Attendete anche delle notizie che tarderanno ad arrivare e l'unico modo per non preoccuparsi è quello di concedervi una vacanza, la fortuna si vedrà solo alla fine del mese;

Pesci: Luna in Sagittario troppo emotiva come il vostro cuore che potrebbe non reggere alle novità in arrivo. L'oroscopo del mese di maggio di Branko si concentra su tanti traguardi e su situazioni inedite che vivrete. I pianti della fortuna sono in magico aspetto e i loro raggi riscaldano la vita. I Pesci pescheranno occasioni di qualità.