Due giudici accoltellati in Tribunale a Perugia, fermato l'aggressore

Un uomo di 50 anni ha aggredito due giudici con un grosso coltello. I magistrati, una donna e un uomo accorso in suo aiuto, sono stati trasportati in ospedale ma non versano in gravi condizioni. Il ministro della giustizia ha disposto le verifiche immediate.

Aggressione in tribunale: giudice fallimentare accoltellato

Il magistrato era nel suo ufficio quando hanno bussato alla porta. Ha aperto ed è stata aggredita da un uomo armato di coltello. Dopo aver sentito le urla, il collega che era nella stanza accanto è accorso in suo aiuto, ma è rimasto ferito nel tentativo di difenderla. Secondo quando riportato dal Corriere della Sera c'è anche un terzo ferito, pare che si tratti proprio dell'aggressore o di un impiegato. Intanto sono in corso i rilievi da parte della Polizia Scientifica. L'aggressore è un uomo di 50 anni che è stato già arrestato, ancora ignoti i motivi.

Il ministro della Giustzia Andrea Orlando, in missione istituzionale in Cina, dopo aver appreso la notizia dell'aggressione di due magistrati al Tribunale di Perugia ha chiesto che venissero svolte le verifiche per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e accertarsi delle falle nel sistema di sicurezza. Non si capisce infatti come abbia fatto l'uomo a superare i controlli all'ingresso del tribunale pur avendo con sé un grosso coltello. Probabilmente molti di voi si saranno recati presso gli uffici giudiziari e sono stati invitati a depositare gli oggetti personali prima di passare sotto il metal detector. Ecco perché quanto accaduto desta molta preoccupazione.

Ordine degli Avvocati denuncia i ritardi per la gestione della sicurezza

L'Ordine degli Avvocati ha già inviato una nota al ministro della Giustizia e ai vertici degli Uffici Giudiziari di Perugia perché non tollerano più i ritardi nell'adozione delle misure per garantire la sicurezza nei tribunali. Più volte in passato sono state sollecitate queste misure e il presidente dell'ordine Gianluca Calvieri ha condannato l'atto di aggressione ai danni della dottoressa Francesca Altrui, del dottor Umberto Rana, e di un impiegato amministrativo. Nonostante la diversità di ruoli e funzioni l'ordine si è reso disponibile a sostenere iniziative unitarie per tutelare l'incolumità degli operatori giudiziari.