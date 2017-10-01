Branko di oggi: previsioni oroscopo del giorno, fortuna e amore

Scopriamolo subito l’oroscopo di Branko di oggi. L'astrologo istriano anche per il 1° ottobre 2017 ha stilato le sue previsioni per Il Messaggero. Dopo aver seguito i movimenti astrali se non l'avete ancora fatto, leggete l'oroscopo del mese di ottobre di Branko! Movimenti astrali molto importanti che iniziano già da oggi.

ARIETE (21 marzo/20 aprile): Oggi esagerate con le dimostrazioni di affetto perché non riuscite a liberarvi delle incertezze, compensate con simpatia e autoironia che vi renderanno l'anima della festa. Luna splendida per gli incontri che vi segue anche in viaggio, guidate con prudenza.

TORO (21 aprile/20 maggio): Fino al 23 siete protetti dal Sole in Scorpione governato da Venere. Mercurio invece si è spostato nel campo del lavoro e Giove protegge tutte le nuove iniziative. Vi sentite pronti per affrontare nuovi incarichi. Nonostante la Luna fredda siete protetti in amore.

GEMELLI (21 maggio/21 giugno): Ci sono Mercurio e Giove che lavorano anche il sabato e la domenica e questo per voi è importante perché vi rendono giustizia. I due pianeti si incontrano per l'ultima volta con Bilancia e vi aiutano a vedere meglio alcune situazioni. Salute ballerina, attenti a stomaco e reni.

CANCRO (22 giugno/22 luglio): Il mese di Ottobre sarà importante per la vita della famiglia, a volte scorre tutto sereno ma spesso si presentano delle crisi davvero difficili da risolvere. Per fortuna c'è Giove che arriva il 10 nel vostro segno e rimarrà per circa un anno a proteggere famiglia e figli.

LEONE (23 luglio/23 agosto): Siete agitati, permalosi e scontenti, una giornata davvero difficile per voi. Rischiate di essere sin troppo critici a causa della Luna che passa in Acquario e provoca distruzione. Dovete reagire tirando fuori la vostra personalità, Branko consiglia di essere più passionali, anche la salute ne risentirà positivamente.

VERGINE (24 agosto/22 settembre): Finalmente i pianeti si sono mesi d'accordo per consentire a tutti di poter trovare quello che serve per ottenere il massimo nel prossimo anno. Un piccolo anticipo dell'oroscopo 2018 di Branko che vi vedrà protagonisti. Oggi fate gite in luoghi aperti e immersi nella natura.

BILANCIA (23 settembre/22 ottobre): La Luna si trova in un punto meraviglioso del vostro cielo e forma due aspetti fortunati con Giove e Mercurio e persino con il Sole. Non poteva iniziare meglio questo mese che vi vedrà al centro della scena con successo, guadagni e nuove collaborazioni.

SCORPIONE (23 ottobre/22 novembre): Marte non ha ancora deposto le armi e oggi è in aspetto di trigono con Plutone, Vergine e Capricorno. Una situazione astrale che vi rende combattivi, fate una piccola pausa e ascoltate gli altri, poi rimettetevi a lavoro perché il 10 arriva Giove.

SAGITTARIO (23 novembre/21 dicembre): Mercurio in Bilancia è un ottimo intermediario per gli affari. Voi del segno siete abilissimi a vendervi e parlate di compensi non certo per il talento, ma perché siete convinti di meritare dei premi, soprattutto da Giove.

CAPRICORNO (22 dicembre/20 gennaio): Branko vi suggerisce di essere prudenti perché Giove, simbolo della fortuna non vi sostiene ancora. Questioni economiche, professionali e lavorative devono essere rimandate. Giornata all'insegna delle divisioni, se potete andate via.

ACQUARIO (21 gennaio/19 febbraio): Splendida l'apertura di Ottobre, Mercurio in Bilancia stuzzica Giove. Branko fa un paragone con la Prima alla Scala di Callas Forever. Volete sentire la voce della fortuna nel cuore e anche per voi è il preludio di un 2018 al top.

PESCI (20 febbraio/20 marzo): Il cielo che si forma in questo 1° ottobre 2017 è pieno di sorprese di amore per tutti quelli che sono separati e divorziati. Saturno in Sagittario ha reso la situazione difficile e complicata e vi sentite stanchi. Ma la Luna è in festa e porta amore e poesia.