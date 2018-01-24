Oroscopo mensile di Branko: previsioni amore febbraio 2018

Arriva il mese di febbraio, il più corto dell'anno. 28 giorni in cui può succedere di tutto secondo l'oroscopo di Branko. Il nome febbraio deriva dal termine “februlia” con cui i romani indicavano i sacrifici che facevano per purificarsi da tutte le colpe che avevano commesso. Branko nel Calendario Astrologico 2018 ha anticipato quali sono le posizioni dei pianti formulando le sue previsioni puntuali. Scopriamo l'oroscopo di febbraio.

Oroscopo di febbraio 2018, consigli di Branko

Ariete: il mese di febbraio inizia con il Sole e Mercurio favorevoli in Acquario. Sono previste delle entrate di denaro e questo passaggio è decisivo per i contratti, le transazioni e le nuove conoscenze. Branko suggerisce di approfittare di questo momento in cui si avvicineranno persone molto utili per la carriera. Cambiamenti in arrivo.

Toro: l'oroscopo di febbraio di Branko si concentra sulle stelle in Acquario. Dopo Sole e Venere arriva anche lo stravagante Mercurio che vi aiuterà a risolvere delle situazioni che si erano presentate ambigue, il periodo è ottimo per tessere relazioni proficue e dovete impegnarvi a socializzare e a trasmettere più affetto alle persone vicine.

Gemelli: i primi dieci giorni del mese, secondo l'oroscopo di Branko, sono molto positivi peccato per Venere negativa che potrebbe causare dei conflitti con i soci e i colleghi. La Luna di San Valentino vi rende romantici ma non fatevi ingannare perché alla sua ombra ci sono questioni di coppia non risolte, non abbiate paura di parlare con il partner e ascoltate quello che ha da dirvi. Aprite il cuore.

Cancro: l'eclissi di gennaio può cambiare tutto nel lavoro e nella vita privata, preparatevi a degli stravolgimenti anche se non riuscite a vedere in maniera chiara la strada da seguire. Branko consiglia di ascoltare il buon Giove che vi aiuterà a concludere degli accordi legali, mentre Marte vi regala un po' di ottimismo e di forza per combattere le incursioni di Saturno.

Leone: l'oroscopo di febbraio si apre con la Luna Piena che risveglia il desiderio di fare nuove esperienze. Le previsioni di Branko parlano di collaborazioni inedite anche se spesso date il meglio quando lavorate da soli. Positiva la stella dell'amore e importante il sostengo di Marte in Sagittario per fare ordine in tutte quelle questioni che avete lasciato in sospeso.

Vergine: febbraio è il mese dell'amore e voi vi sentirete amati e desiderati come non mai, il bello è che secondo le previsioni di Branko sarete ricambiati. L'unica distrazione da questi pensieri passionali arriva dalla famiglia e dagli attriti che potranno sfociare in discussione. Riguardatevi perché la salute in questo periodo è delicata con infiammazioni alla gola e fastidi a mani e piedi.

Branko di febbraio 2018: previsioni oroscopo del mese

Bilancia: periodo dinamico che vi consentirà di gettare le basi per il resto dell'anno. L'oroscopo di Branko di febbraio è il migliore della stagione invernale e cercare di stare attenti alla Luna Nuova del 15 del mese che potrebbe portare nuovi impegni importanti sul lavoro. Possibili incontri durante un viaggio intorno al 23 e 24 di febbraio.

Scorpione: i pianeti sono in Acquario, un segno che crea delle difficoltà e delle tensioni in famiglia. Mercurio inoltre provoca Giove rendendovi più stanchi e stressati del solito. Per fortuna nella seconda metà di febbraio la situazione è destinata a cambiare grazie all'arrivo dei Pesci. Venere e Nettuno vi riservano una piacevole sorpresa per l'amore.

Sagittario: tante agitazioni in famiglia da chiarire quanto prima perché i pianeti si spostano verso postazioni poco favorevoli. San Valentino per voi sarà un giorno in cui l'insoddisfazione raggiungerà il culmine a causa della Luna. Nei momenti bui Branko vi invita a tirare fuori il vostro senso dell'umorismo e la simpatia.

Capricorno: il mese degli innamorati vede tutti i pianeti in fila che suonano una dolce sinfonia. La settimana di San Valentino sarà quella più languida, non capitava da tantissimo tempo questa situazione. Branko consiglia di non avere paura delle novità che si presenteranno e di rischiare, lasciando spazio all'inventiva.

Acquario: Venere nel cielo è in posizione disarmonica rispetto a Giove ma l'oroscopo di Branko prevede l'arrivo di qualcosa di interessante. Marte passionale vi procura incontri e avventure come non capitavano da tempo. Attenzione alle questioni legali, fatevi aiutare da un esperto anche se il campo del successo è quello che vi darà più soddisfazioni in futuro.

Pesci: la stagione dei Pesci non è ancora arrivata ma l'oroscopo di febbraio riserva diverse sorprese. Venere arriva veloce e i contrasti che emergeranno con le persone vicine vi faranno capire quanto alcune amicizie siano più importanti rispetto ad altre. Verificate l'onestà dei vecchi amici prima di aprire le porte di casa ai nuovi perché tutti hanno dei doppi fini.