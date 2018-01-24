Caricamento...

Vaccino scaduto a bimbo di 8 mesi, denuncia a medico e assistenti

24/01/2018

La medicina dovrebbe andare a favore dei pazienti, e non creare  problemi. O medici dovrebbero avere il  doppio dell'attenzione, perché si sa, con la vita  umana non si gioca. Ma questa accortezza non c'è stata nel salernitano dove un medico e l'assistente sono stati denunciati per avere iniettato ad un bimbo di 8 mesi un vaccino scaduto contro il meningococco di gruppo B.

L'intervento dei Carabinieri per il vaccino scaduto

Le forze dell'ordine della Compagnia di Battipaglia, in provincia di Salerno, hanno denunciato alla Procura di Salerno due dipendenti del Distretto Sanitario 68 di Giffoni Valle Piana, sempre a Salerno. I rei sono un medico e un'assistente all'infanzia, per aver somministrato alcuni medicinali scaduti. I militari hanno ricevuto la segnalazione lo scorso 18 gennaio (poi riportata ai carabinieri di Giffoni Sei Casali) da una coppia di marito e moglie del salernitano che si erano accorti della data di scadenza di novembre 2017 sul bollino della vaccinazione incollato nel libretto del figlio di 8 mesi. I militari sono stati al poliambulatorio dove era stato iniettata al piccolo il vaccino ed è stato riscontrato davvero che la confezione del farmaco usato avesse una data scaduta.

Le indagini dei carabinieri sul vaccino scaduto

Le verifiche condotte tra i carabinieri di Battipaglia e i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno dimostrato palesemente che il sanitario aveva somministrato la vaccinazione in collaborazione con una persona in possesso di qualifica diversa da quella prevista. Gli inquirenti hanno sequestrato l'unica confezione di vaccino scaduto, poiché per fortuna le altre scatole, che erano oltre le cento, avevano ancora una data valida, poiché le scadenze erano comprese tra maggio 2018 e novembre 2019.
