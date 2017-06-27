Palinsesti Rai autunno 2017: Rai1 punta su Pointless-Zero e Lode

per laverranno presentati domani,con la ufficiale delle trasmissioni e cosa ci sarà sue sugli altri canali in autunno. Secondo le prime anticipazioni, è ufficiale la cancellazione di Torto o Ragione: Il Verdetto Finale condotto da Monica Leofreddi, perché al suo posto, ad occupare la fascia oraria delle 14, ci sarà un nuovo quiz dal titolo. E’ il blog diche ha lanciato la news e ha diffuso sul web il meccanismo di gioco di Pointless. SI sa che il quiz andrà in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì ed è un format che va in onda dal 2009 sulla TV inglese, anche con personaggi famosi come concorrenti. Il gioco è incentrato sulle risposte di un campione di 100 persone, le quali rispondono a deisu diversi argomenti. I partecipanti dovranno indovinare la percentuale sbagliata e totalizzare il punteggio più basso, in quanto bisogna indovinare la risposta che ha avuto la percentuale, perché i provini si stanno ancora effettuando:si sarebbero i volti maschili favoriti e non è detto che a breve non possa essere reso finalmente noto chi condurrà questo programma. Un gioco diverso dai soliti game show della Rai, ma allo stesso tempo molto leggero per i telespettatori di Rai1 e ideale per occupare la fascia dalle 14 alle 16.