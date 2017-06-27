Palinsesti Rai autunno 2017: Rai1 punta su Pointless-Zero e Lode
di Redazione
27/06/2017
I palinsesti della stagione 2017 – 2018 per la Rai verranno presentati domani, mercoledì 28 giugno 2017 con la ufficiale delle trasmissioni e cosa ci sarà su Rai1 e sugli altri canali in autunno. Secondo le prime anticipazioni, è ufficiale la cancellazione di Torto o Ragione: Il Verdetto Finale condotto da Monica Leofreddi, perché al suo posto, ad occupare la fascia oraria delle 14, ci sarà un nuovo quiz dal titolo Pointless-Zero e Lode. E’ il blog di Davide Maggio che ha lanciato la news e ha diffuso sul web il meccanismo di gioco di Pointless. SI sa che il quiz andrà in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì ed è un format che va in onda dal 2009 sulla TV inglese, anche con personaggi famosi come concorrenti. Il gioco è incentrato sulle risposte di un campione di 100 persone, le quali rispondono a dei sondaggi su diversi argomenti. I partecipanti dovranno indovinare la percentuale sbagliata e totalizzare il punteggio più basso, in quanto bisogna indovinare la risposta che ha avuto la percentuale più bassa. Non è stato reso noto chi presenterà Pointless-Zero e Lode, perché i provini si stanno ancora effettuando: Simone Montedoro, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco e Gabriele Corsi sarebbero i volti maschili favoriti e non è detto che a breve non possa essere reso finalmente noto chi condurrà questo programma. Un gioco diverso dai soliti game show della Rai, ma allo stesso tempo molto leggero per i telespettatori di Rai1 e ideale per occupare la fascia dalle 14 alle 16.
