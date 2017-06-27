Home Intrattenimento Temptation Island 4 Riccardo e Camilla: è tutto finto? Parla Raffaella Mennoia

di Redazione 27/06/2017

Temptation Island 4 è iniziato e la coppia Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sta facendo molto parlare di sé nel web, soprattutto per una polemica scoppiata attraverso i social: secondo alcuni tweet di utenti che hanno seguito la prima puntata dello show ambientato in un villaggio in Sardegna e condotto da Filippo Bisciglia, la coppia proveniente da Uomini e Donne starebbe mentendo al pubblico. Camilla è andata su tutte le furie perché Riccardo si è lasciato andare con la tentatrice Simona, la quale ha spalmato la crema solare sul ragazzo in modo troppo sensuale. Ma la tentatrice è una vecchia conoscenza della Mangiapelo, visto che corteggiava il collega di Trono Classico di Riccardo Gismondi, ovvero Claudio D’Angelo. La single e la fidanzata di Riccardo sono molto amiche, quindi il programma è tutto finto? Ci pensa Raffaella Mennoia a chiarire la situazione. Il braccio destro di Maria De Filippi, ancora una volta, è costretta a scendere in campo perché sul web stanno circolando delle voci riguardanti un presunto accordo tra la coppia Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo con Simona Solimeno. Secondo questi tweet, ciò che si è visto alla prima puntata di Temptation Island 4 è solo una messa in scena programmata per avere la scusa di uscire presto dal programma. La redattrice della trasmissione ha sbottato sui social, dicendosi stufa delle continue cattiverie e che non ci sta a sentirsi dire, dopo mesi di lavoro, a dire che è un programma finto. Per capire come sono andate veramente le cose, come spiega Raffaella Mennoia, bisogna aspettare le prossime puntate di Temptation Island 4: la redattrice e braccio destro di Maria De Filippi ha confermato la conoscenza tra i tre ragazzi, ma che anche altri tentatori e tentatrici conoscono alcuni fidanzati e fidanzate, ma non significa che ci sia qualcosa di costruito. La verità viene sempre fuori e bisognerà aspettare i falò per capire veramente qualcosa e come finirà tra Camilla e Riccardo.

