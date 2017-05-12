Home Attualità Paola Barale news: tutta la verità su Raz

Paola Barale news: tutta la verità su Raz

di Redazione 12/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nessuna possibilità di tornare con Raz Degan, almeno non per il momento. Paola Barale lo ha confermato al Maurizio Costanzo Show, eppure gli indizi suggeriscono altro Paola Barale e Raz Degan sono pronti per tonare insieme? Da quando i due ex si sono rivisti all'Isola dei Famosi 2017 sono state molte le news di gossip che suggerivano un clamoroso riavvicinamento che in effetti c'è anche stato. Ma entrambi continuano a dire che il bello ormai fa parte del passato e non ci sono possibilità di rivederli insieme, smorzando così l'entusiasmo dei fans che invece sognano il lieto fine. L'ultima apparizione televisiva di Paola Barale al Maurizio Costanzo Show è freschissima e non ha portato buone notizie. La showgirl infatti è stata sollecitata sull'argomento e ha accettato di rispondere, ma non ha cambiato idea. “Tutti pensano che lui sia pazzo di me – ha detto infatti - tutti tranne me. Sinceramente non so perché si dica questo in giro”. Di più non ha voluto dire, anche se nelle settimane scorse quando era stata ospite in altri talk show come Verissimo aveva spiegato di essere felice per aver ritrovate il feeling e l'armonia con Raz Degan che in questi due anni avevano perso, ma comunque non poteva cambiare idea perché ormai viaggiano su due velocità diverse e lei non riesce a stargli dietro. Eppure i due continuano a mandare segnali contrastanti. Un paio di mattine fa Raz ha postato su Instagram una foto nella quale al bordo di una piscina, a Roma, diceva di essere a caccia di aragoste per la 'Bionda', l'aggettivo con il quale chiama da sempre la sua ex compagna. E la sera lei ha postato una foto confermando di essere a Roma ed era vicino alla stessa piscina. Quindi sicuramente si sono visti: solo per ricordare i bei tempi?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp