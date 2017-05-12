Home Intrattenimento Uomini e Donne Luca Onestini e Soleil Sorge dopo la scelta, il silenzio sui social

di Redazione 12/05/2017

Finalmente anche Luca Onestini ha fatto la sua scelta, anche se dal pubblico è stata definita in parte scontata. Poche ore dopo la dichiarazione d'amore fatta a Soleil Sorge però c'è qualcosa che non convince i fan del programma. A cosa è dovuto il silenzio sui social di Luca Onestini e Soleil Sorge dopo la scelta? Luca Onestini e Soleil Sorge questo inverno ci hanno tenuto con il fiato sospeso! La storia d'amore tra i due ragazzi era nata già tempo fa, quasi al primo sguardo, per essere messi poi a dura prova dal gossip. Poche settimane dopo il trono di Luca Onestini, infatti, Soleil Sorge è stata protagonista di uno scandalo... Il tutto è cominciato la pubblicazione di alcune foto rubate dal suo telefono e continuato con la scoperta di un video hard. Una lunga serie di cose che, evidentemente, hanno scatenato gelosia e rabbia in Luca Onestini. Durante i mesi infatti abbiamo avuto modo di assistere a una lunga serie di battibecchi e dispetti, anche se nonostante tutto i due ragazzi sono sempre rimasti insieme. Ieri finalmente però per Luca Onestini e Soleil Sorge è arrivato il dolce lieto fine, come recita la didascalia della foto del tronista Amor vincit omnia (Ndr. L'amore vince sopra ogni cosa). Subito dopo la messa in onda della registrazione il tronista Luca Onestini si è lasciato immediatamente andare sui social per la gioia dei fan, Soleil Sorge invece resta in silenzio. L'ex corteggiatrice infatti non aggiorna i suoi profili social da cinque giorni, anche se resta presente con le storie Instagram senza mai far riferimento al suo fidanzato Luca Onestini... Che i due siano già sulla scia della crisi?

