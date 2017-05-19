Belen Rodriguez canta su Instagram: dedica a Iannone e De Martino?

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha deliziato i milioni di follower su Instagram con un nuovo video. Seduta sul divano, indossa un vestito sottoveste di colore nero e imbraccia una chitarra. Tantissimi i commenti che ha ricevuto tra questi quelli di chi si chiede che fine abbia fatto Andrea Iannone. Da qualche giorno infatti Belen Rodriguez non pubblica foto in compagnia del fidanzato e le anticipazioni del programma Selfie – Le cose cambiano, lasciano intendere che ci sia stato un riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino.

Il sospetto trova conferma proprio nell’ultimo video su Instagram. Belen Rodriguez ha scelto di interpretare “Felices los 4” di Maluma. Il cantante colombiano è molo famoso anche nel nostro paese grazie alla collaborazione con Shakira per “Chantaje”. La melodia è coinvolgente e Belen ha una bella voce, e se si trattasse di una dedica ad Andrea Iannone e Stefano De Martino?

Abbiamo tradotto il titolo della canzone “Felices los 4” cantata da Belen Rodriguez su Instagram che è: “Felici in quattro”. I conti tornano! La showgirl e l’ex marito hanno messo da parte i rancori dopo il divorzio per il bene del piccolo Santiago e hanno festeggiato insieme il compleanno. Durante una puntata di Selfie, Belen ha iniziato a piangere dopo che ha sentito il commento di incoraggiamento di Stefano ad un padre. Il ballerino ha parlato del rapporto con Santiago e la Rodriguez si è commossa. Inoltre durante le prove la showgirl ha avuto un attacco di gelosia perché una donna si è avvicinata troppo all’ex marito. Il ritorno di fiamma è escluso, ma Iannone potrebbe non gradire il ruolo di “comparsa”. È solo una nostra supposizione, e voi cosa ne pensate? Avete già visto il video di Belen Rodriguez su Instagram che canta “Felices los 4” di Maluma?