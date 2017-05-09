Home Intrattenimento Mario Serpa Instagram, terzo incomodo tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci?

di Redazione 09/05/2017

L’imminente scelta di Luca Onestini non può non far evocare una delle coppie più amate di Uomini e Donne che recentemente sono uscite dal dating show di Maria De Filippi: si tratta di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ancora insieme e a quanto sembra molto felici, anche se, dagli ultimi scatti apparsi su Instagram, pare che ci sia un terzo incomodo di troppo: si tratta di Mario Serpa, ex fidanzato di Claudio Sona (anche se rumors indicano un riavvicinamento) che sembra infastidire la coppia. Cosa sta succedendo? Niente paura, Mario non ha cambiato gusti e non ha mire verso Federico! Semplicemente possiamo ammirare, graize semore ial sito NewsUed, i tre protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne sono stati ritratti in alcuni scatti di Francesco Guarnieri, fotografo bravissimo, che spesso immortala appunto gli ex tronisti e corteggiatori del programma di Maria De Filippi. Nel caso specifico delle fotografie apparse su Instagram, Francesco Guarnieri ha immortalato per un servizio fotografico la coppia formata da Federico Gregucci e Clarissa Marchese e alcuni sono veramente divertenti, come ad esempio mentre il Gregucci fa La Greg Dance, o Clarissa che fa facce buffe, o ancora Mario Serpa che finge di fare da terzo incomodo dei due innamorati. Le ClaMario ancora non hanno perso tutte le speranze di vedere insieme Claudio Sona e Mario Serpa, soprattutto dopo il concerto di Alessandra Amoroso in cui sono stati avvistati insieme. Ci staranno riprovando? Ma soprattutto, Clarissa e Federico cosa penseranno della scelta imminente di Luca Onestini?

