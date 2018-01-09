Home Intrattenimento Valentina Dallari anoressica, la confessione dell'amico Fabio Colloricchio

di Redazione 09/01/2018

In questi ultimi giorni in modo di Uomini e Donne è stato sconvolto da una notizia riguardante un ex tronista: Valentina Dallari anoressica? A confessare tutto sui social è stata la stessa Dallari, anche se oggi arriva il preoccupante messaggio dell'amico Fabio Colloricchio Valentina Dallari soffre di disturbi alimentari Qualche giorno fa la notizia riguardante Valentina Dallari sono arrivate proprio sul profilo Instagrtam della stessa. L'ex protagonista di Uomini e Donne in un lungo messaggio ha raccontato i suoi fan quali siano i suoi disturbi alimentari. Nella nota è facile leggere un appello di una ragazza di 24 anni, chiedo appunto rispetto per la propria privacy e di non essere giudicata da tutti per via dei suoi problemi. Il messaggio di Valentina Dallari è diventato virale sul web proprio per il suo appello alla normalità, a tutti viene chiesto di essere perfetti che quando in realtà non lo siamo dimenticando così che la notorietà non deve togliere l'umanità. Confessione shock di Valentina Dallari: entro in struttura Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage, Valentina Dallari che negli anni ha costruito comunque una carriera nel mondo della musica facendo la dj, ha dichiarato di essere pronta a farsi curare. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che ad aiutarlo in questa lunga battaglia ci sono i genitori e il fidanzato. "A breve entrerò in una struttura per farmi curare", ha messo la Dallari. Fabio Colloricchio preoccupato per l'ex tronista Valentina Dallari Nel momento in cui si è sparsa la voce che Valentina Dallari fosse anoressia, uno dei vecchi compagni di trono Fabio Colloricchio ha deciso di dedicare lontano messaggio sui social pubblicando uno scatto che li ritrae insieme durante il periodo relativo a Uomini e Donne. "Ho scelto di postare questa foto che hai postato tu 3 anni fa.... In questi ultimi anni ci siamo persi di vista, scrive Fabio Colloricchio, so che adesso stai passando un bellissimo periodo ma so per certo che la soluzione la troverai, perché ti conosco e sei forte... Abrazo fuerte".

