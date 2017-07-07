Home Intrattenimento Uomini e Donne Andrea e Giulia: quanto guadagnano i Damellis?

Uomini e Donne Andrea e Giulia: quanto guadagnano i Damellis?

di Redazione 07/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono lontani i tempi del dating show di Maria De Filippi e del Grande Fratello VIP: Andrea e Giulia sono diventati un Business. E nel futuro, un reality show intitolato “I Damellis”. Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno battuto tutti i record: l’ex tronista e la modella di Pomezia hanno entrambi la carriera in costante ascesa, lui come D.J. e lei nell’ambito della moda. La recente conquista di Giulia è stata Youtube, in quanto ha aperto un canale dedicato al make-up. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, i Damellis stanno facendo affari d’oro e grazie al gossip si sa anche quanto guadagnano l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di UeD. Cifre niente male per il giovane ex tronista 27enne, molto richiesto nelle discoteche d’Italia con la sua ragazza, la quale è stata la sua scelta a Uomini e Donne, senza contare che i suoi singoli sono usciti negli USA e addirittura in Cina, luoghi in cui si recherà per qualche serata. A fare i conti in tasca ai Damellis, per la precisione, ad Andrea Damante, è il giornale di gossip Novella 2000 con un servizio dedicato. Il fidanzato di Giulia De Lellis guadagna la bellezza di 10mila Euro a serata, cosa che Andrea aveva già dichiarato. Grazie al dating show condotto e ideato da Maria De Filippi ha incrementato la partecipazione a eventi nei locali di 200, si arriva facilmente alla cifra di 2 milioni di Euro. Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno imparato a fare Business: sono una vera e propria macchina per fare soldi e ogni volta che in un locale ci sono i Damellis, è sempre un successo. Il settimanale diretto da Roberto Alessi ha calcolato gli affari dell’ex tronista, scoprendo che guadagna una cifra a dir poco stratosferica. Ma siamo sicuri di sapere quanto guadagnano esattamente i Damellis? Non si sono calcolati gli introiti di Giulia, la quale ha lanciato una sua linea di costumi da bagno e, grazie al suo canale Youtube, sponsorizza make-up. Per non parlare degli sponsor e delle marche di abbigliamento in cui Andrea e Giulia prestano il loro volto. E c’è una news dell’ultima ora: ci sarà un reality dal titolo I Damellis in cui i ragazzi saranno ripresi 24 ore su 24.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp