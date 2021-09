Patronato e CAF: i servizi offerti e tutti i vantaggi

Può capitare di avere la necessità di rivolgersi ad un CAF o ad un servizio di patronato, con l’obiettivo di portare a termine con successo delle pratiche di carattere burocratico. Pensiamo ad esempio alla dichiarazione ISEE o al modello 730. In tutti i casi è sempre fondamentale l’assistenza messa in atto dai professionisti che operano in questo settore. Esistono comunque delle differenze ben precise tra i servizi proposti da un CAF, che si configura a tutti gli effetti come un centro di assistenza fiscale, e quelli offerti da un patronato, che si occupa in particolare di servizi riguardando la previdenza o indennità fornite dallo Stato. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su CAF e patronati e perché è importante rivolgersi a queste attività.

Di che cosa si occupa un patronato

Un patronato, che è un istituto riconosciuto a tutti gli effetti dal Ministero del Lavoro, ha il compito di fornire assistenza nelle pratiche burocratiche che riguardano tutti i cittadini del nostro Paese, con un particolare riferimento per coloro che hanno un’attività lavorativa e per chi percepisce una pensione.

I patronati sono costituiti da associazioni di lavoratori o da vere e proprie confederazioni e consentono ai cittadini che ne hanno la necessità di portare avanti delle pratiche che riguardano ad esempio la pensione o pratiche previdenziali. In genere un patronato propone dei servizi anche gratuiti, grazie ad un rimborso che viene fornito dallo Stato.

Tra le pratiche di cui si occupa un patronato, ad esempio, ci sono quelle che riguardano le pensioni, nelle varie tipologie, come quella di invalidità, ma anche quella di anzianità. Il patronato si occupa anche di servizi che hanno a che fare con la NASpI, un’indennità mensile che viene fornita a coloro che hanno perso involontariamente un lavoro. Inoltre, tra i servizi offerti, ci sono anche quelli che riguardano il congedo di maternità e paternità, oltre a quelli che riguardano le misure a sostegno delle famiglie.

In un patronato, inoltre, è possibile ottenere assistenza per gestire le varie pratiche relative al permesso di soggiorno o quelle che riguardano i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana.

Di che cosa si occupa un CAF

Un supporto fondamentale è anche quello fornito dal CAF, che presenta delle differenze in termini di attività di cui si occupa rispetto ad un patronato, ma che allo stesso tempo fornisce un’assistenza e un supporto precisi e costanti nel tempo per coloro che si rivolgono a questo servizio.

Un CAF si occupa di gestire tutte le pratiche relative al settore lavorativo, come la gestione dei contratti o delle assunzioni, ma anche delle dimissioni. Pensiamo ad esempio a tutte le pratiche riguardanti le dimissioni volontarie.

Ma un servizio di questo tipo è fondamentale anche per coloro che vogliono saperne di più e ricevere tutte le informazioni sulla gestione dei contratti per il lavoro domestico, ad esempio nel caso di colf e badanti. In questo caso non possiamo non fare riferimento a tutto ciò che concerne le assunzioni, i pagamenti, il TFR, le ferie e i permessi.

Il CAF inoltre fornisce supporto per la dichiarazione dei redditi, sia per i lavoratori dipendenti che per chi percepisce una pensione. Poi un servizio di assistenza al cittadino di questo tipo si occupa anche della predisposizione dei modelli per la DSU, utile per avere a disposizione il modello ISEE.

Perché rivolgersi ad un servizio di supporto per i cittadini

È sempre importante rivolgersi ad un patronato o ad un CAF, per poter usufruire di un punto di incontro tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Avere a disposizione servizi di questo tipo è fondamentale per poter districarsi in modo semplice, con la giusta assistenza, tra tutte quelle pratiche burocratiche necessarie nel mondo del lavoro.

Potrebbe essere fondamentale anche rivolgersi ad un servizio che integri il supporto di un CAF e di un patronato, per un’attività di assistenza completo e sempre presente nel corso del tempo, in tutti i suoi aspetti.