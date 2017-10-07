Pubblica Amministrazione Scuola, aumento di stipendio per docenti e presidi

Pubblica Amministrazione Scuola, più soldi a presidi e insegnanti: addio preside reggente

Pubblica Amministrazione Scuola, basta blocco degli stipendi

Pubblica Amministrazione Scuola, aumento di stipendio minimo e rinnovo contratto

Pubblica Amministrazione Scuola, aumento stipendio e concorso per presidi: addio alle reggenze?

Il Governo è al lavoro per la nuova Legge di Bilancio 2018 e l’esecutivo Gentiloni, prima delle elezioni politiche, vorrebbe apportare delle significative novità in ambito scolastico, mettendo mano ai contratti di docenti e presidi di ruolo e in reggenza: ci sarà un aumento di stipendio per la Pubblica Amministrazione impiegata nella Scuola, ovvero insegnanti e dirigenti scolastici? Intanto, per i presidi in arrivo un nuovo concorso pubblico che eliminerà il reggente.Le ultime news riguardo lariguardano il: ilprevede tante novità, specialmente per ledi. Sono previsti degli aumenti e, secondo fonte Il Gazzettino, si parla di un primo stanziamento che viaggia dai 90 ai 95 milioni di Euro per il. Questo settore è uno dei più penalizzati dal provvedimento diIl personale scolastico tecnico ed amministrativo è quello più colpito dal punto di vista economico. Il cosiddetto: la paga base è di soli, quanto un professore, una maestra o un preside. E proprio isono quelli che mediamente percepisconoall’anno e facendo conquistare alla categoria il premio di dirigenti meno pagati nellaLa proposta, secondo le, verrà approvata tra una decina di giorni e si tratta proprio di una, ovvero una erogazione di un primo stanziamento da 90-95milioni di Euro. La ministra Fedeli si era impegnata a pagare di più chi lavora nel mondo della Scuola e che ingiustamente ricevono di meno rispetto agli altri. Sarà unma è il primo segnale che qualcosa sta per cambiare. Inoltre, la somma si aggiungerebbe all’aumento da 85 Euro con il rinnovo del contratto, ambito della. In questo caso, le categorie favorite sono i, mentre lo scatto aggiuntivo da inserire nella Legge di Bilancio 2018 riguarderà solo iLesono circa 8.700 di ogni ordine e grado per quasi 8 milioni di. I presidi in forze negli istituti, ad oggi, sono circa 7 mila. Ne mancano all’appello migliaia. E così le scuole vanno avanti grazie alla. In Italia infatti ci sono circa: significa che un dirigente scolastico di ruolo nella sua scuola si vede affidare un’altra scuola. Un preside reggente in tutto si può ritrovare a che fare con 12 plessi di media, con picchi che arrivano fino a 20 plessi per dirigente scolastico. Oltre a colmare la lacuna amministrativa con chi ha pari mansione nella Pubblica Amministrazione, dovrebbe arrivare a breve unper un, visto che è stato pubblicato da poco il regolamento nella. Servirà a mettere fine alla pratica delle reggenze.