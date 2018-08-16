Home Attualità Pennsylvania, migliaia di abusi sessuali in 70 anni: questo il rapporto choc

di Redazione 16/08/2018

Un vero e proprio rapporto choc diffuso martedì ha mostrato quello che non può essere definito un semplice scandalo sessuale. In Pennsylvania, negli Stati Uniti, sono stati commessi migliaia di abusi sessuali in 70 anni; la Chiesa cattolica ha compiuto tutti questi scandali in sei delle otto diocesi dello stato americano. Le vittime sono state convinte a non diffondere quanto accaduto e le forze dell'ordine a non approfondire con le indagini in merito. E' un disegno tragico, che riguarda tutte le parti in causa e che mette il mondo di fronte a una situazione che sembra essere irreparabile. Il rapporto choc: migliaia di abusi sessuali compiuti dalla Chiesa cattolica Un rapporto lungo 450 pagine e diffuso martedì 14 agosto ha svelato una vera e propria tragedia che, nell'arco di 70 anni, si è verificata nello stato americato di Pennsylvania. Migliaia di abusi sessuali compiuti dalla Chiesa cattolica; le vittime sono state convinte a non denunciare, le forze dell'ordine a non indagare in merito. E' quanto accaduto in sei delle otto diocesi totali presenti all'interno dello stato (Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh e Scranton). Si tratta della più grande indagine di sempre negli Stati Uniti, compiuta ai danni della Chiesa cattolica. Abusi, stupri e violenze denunciati di migliaia di persone e verificatesi ormai troppo tempo fa, per la legislazione del paese. La maggior parte dei colpevoli non sarà processato Oltre al danno, la beffa. La maggior parte dei colpevoli non sarà processato, perchè la maggior parte delle accuse sono cadute in prescrizione. Le persone che hanno subito abusi avrebbero dovuto denunciare entro il compimento di 30 anni. A distanza di tutti questi anni, non è più possibile denunciare i colpevoli dei reati. La Pennsylvania potrebbe cambiare, per una misura straordinaria di questo genere, i limiti della prescrizione sia in materia civile che penale. Il cambiamento potrebbe essere definito, o addirittura temporaneo e mirato soltanto a questa specifica situazione. La Chiesa si è naturalmente opposta a questo provvedimento.

