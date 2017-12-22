Ponticelli: esplode bomba carta nella notte, un morto

Un morto a Napoli nella notte. A Ponticelli è esploso un ordigno che ha ferito anche una donna, ricoverata in ospedale sotto choc.

Caos in Via Ferrante Imparato

Quella che sembrava l'esplosione di un petardo si è verificata essere quella di una bomba carta. È accaduto nella notte a Ponticelli, quartiere alla periferia est della città partenopea. Lo scoppio è avvenuto in Via Ferrante Imparato, all'interno di un appartamento. Sono stati i residenti che hanno allertato i soccorritori dopo aver udito il forte boato. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno trovato un uomo gravemente ferito e lo hanno trasportato al Cardarelli di Napoli.

Lesioni gravissime

Nonostante i disperati tentativi dei medici l'uomo è deceduto per via delle gravissime lesioni agli organi interni. I medici del noscomio napoletano hanno anche amputato entrambi gli arti inferiori al 32enne ma hanno dovuto arrendersi quando hanno constatato il decesso. La vittima è originaria di San Giovanni a Teduccio. Lo scoppio della bomba carta ha causato anche il ferimento di una donna di 43 anni che è stata trasportata in stato di choc all'ospedale Loreto Mare.

I pompieri hanno fatto un'ispezione allo stabile e non hanno rilevato danni strutturali, pertanto non hanno ritenuto necessaria l'evacuazione. I carabinieri nel Nucleo Investigativo di Napoli e della compagnia di Poggioreale, come riporta Napoli Fanpage, stanno procedendo con le indagini cercando di ricostruire la dinamica che appare ancora poco chiara.