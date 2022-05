La chiusura di Detto Fatto ha stupito tantissime persone e, allo stesso tempo, ha provocato molte risposte negative da parte del pubblico della trasmissione televisiva in onda su reti Rai. A seguito di diversi anni, infatti, Detto Fatto chiude per sempre e ad annunciarlo è stata Bianca Guaccero, spiegando i motivi per cui c’è stata la fine del programma. La stessa conduttrice e attrice televisiva italiana, però, ha sbottato nel corso di un’intervista nel dover necessariamente negare accuse e indiscrezioni che l’avevano riguardata. L’interrogativo, dunque, resta: perché Detto Fatto chiude?

Detto Fatto chiude: l’annuncio di Bianca Guaccero sulla fine del programma

Come i fan di Detto Fatto sanno, la chiusura del programma televisivo in onda sulla Rai è stata annunciata direttamente da Bianca Guaccero nel corso della trasmissione, con un tono che non è piaciuto a tutti i fan del programma e che è sembrato anche abbastanza polemico. La conduttrice televisiva ha spiegato: “Ho aspettato questi mesi prima dire questo. Sono passati quattro anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella. Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono stati molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia”.

Bianca Guaccero ha spiegato anche quanto segue: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche parlare. Credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno, fiera di portare questa nave in porto. E, a voi, posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza, perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza”.

Perché Detto Fatto chiude? Le indiscrezioni sulla fine del programma

Fin dal momento in cui è stata annunciata la fine del programma Detto Fatto, sono state numerose le indiscrezioni – talvolta anche abbastanza fantasiose – che hanno riguardato il programma televisivo Detto Fatto e la sua conduttrice Bianca Guaccero. In molti hanno pensato che la conduttrice sia stata cacciata dal programma; in altri casi, addirittura, si è parlato di una malattia di Bianca Guaccero che l’avrebbe portata ad abbandonare il programma. Infine, non sono mancati commenti sui nuovi possibili impegni televisivi di Bianca Guaccero, ormai stanca di condurre Detto Fatto.

Le parole di Bianca Guaccero sulla fine di Detto Fatto

Bianca Guaccero ha deciso di togliersi dei sassolini dalle scarpe, a seguito di tutte quelle dichiarazioni che hanno riguardato la fine di Detto Fatto. In molti casi, infatti, sono state rilasciate dichiarazioni non veritiere, che hanno provocato sicuramente fastidio nella conduttrice televisiva italiana.

Queste le parole di Bianca Guaccero sulla fine di Detto Fatto: “Cacciata, fatta fuori, lo strazio della conduttrice. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato. Sono una donna che decide della sua vita e che prova a migliorarsi, una professionista. Ho condotto un programma per quattro anni, ora volto pagina. Sapete quale malattia ho? Il reflusso gastrico. Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata, sulla mia salute. La macchina del fango orchestrata da alcuni che non guarda in faccia a nessuno e niente, senza scrupoli, che inventa caz*** solo per il proprio tornaconto è vergognosa. E’ un atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno. Voglio dire: non vincerete voi, arriverà il giorno in cui i vostri trucchetti verranno smascherati e verrete considerati per quello che siete, uno schifo. Come i titoli che scrivete”.