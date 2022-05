Grande Amore è uno dei più grandi successi di Il Volo che, con questa canzone, conquistò la vittoria al Festival di Sanremo 2015. Il trio di grandi voci, da quel momento in poi, ha consolidato il suo grandissimo successo in tutto il mondo, con grandi tour, date importantissime e collaborazioni importanti. Adesso è stata rilasciata una nuova versione della canzone celebre di Il Volo, chiamata You Are My Everything (Grande Amore); ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della canzone, del testo e del significato.

You Are My Everything (Grande Amore): la storia della nuova versione della canzone di Il Volo

You Are My Everything (Grande Amore) è una nuova versione di Grande Amore, canzone che Il Volo ha cantato al Festival di Sanremo 2015 ottenendo un grandissimo successo e la vittoria della manifestazione musicale. Se la canzone spiccava per il pregio delle voci del trio, oltre che per la composizione sinfonica di grande livello artistico e musicale, con l’intervento del maestro Enrico Melozzi è stato possibile cambiare la natura di questo brano.

You Are My Everything (Grande Amore), infatti, non è soltanto una canzone che alterna inglese e italiano (che viene utilizzato nei ritornelli), ma anche una nuova versione di Grande Amore con strumentazione e impianto musicale differente: i violini sono stati sostituiti in chitarre elettriche e il brano è diventato una sorta di ibrido tra sinfonia e rock, dando nuova veste al trio di voci che ha conquistato tutto il mondo.

Testo di You Are My Everything (Grande Amore) di Il Volo

Il testo di You Are My Everything (Grande Amore) funziona in modo da ibridare sia la versione italiana del brano, nel ritornello, sia la sua traduzione in inglese, per adattare meglio la canzone al rock voluto da Enrico Melozzi. Di seguito è riportato il testo di You Are My Everything (Grande Amore):

Everytime I close my eyes

the thought of you is everywhere

inside my mind

I hear your voice

can’t sleep it keeps me up at night

and i want you always

You breathe life inside of me

give me air and hope a reason to believe

I want the world to know of every single thing

about this grande amore

amore

only amore

is all i feel inside

Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

Every flower wants to bloom

let’s pretend it’s springtime

between me and you

I can catch your petals

if they fall too soon

please don’t give up on

us now

amore, my amore

forever be mine

Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

you are my everything grande amore

You are my everything grande amore