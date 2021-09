Perché fare manutenzione agli impianti di climatizzazione?

Gli impianti di climatizzazione sono sistemi che con il passare del tempo vedono detoriarsi alcune parti. Questi detoriamenti possono influire sulla loro efficacia e sui consumi, fattori che quindi possono portare ad un rialzo delle spese per il loro funzionamento. Vediamo più in dettaglio perché è bene fare una manutenzione agli impianti di climatizzazione.



Anche se la stagione estiva è al termine, ora più che mai, gli impianti di climatizzazione possono diventare utili per andare a stemperare l’aria fresca dell’autunno.

Tuttavia, se il proprio impianto non funziona correttamente, può portare a una serie di disagi e problematiche. Ignorare la manutenzione programmata, può portare a costose riparazioni e sostituzioni. Al contrario, se ci si affida ad aziende specializzate nella installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione a Milano e Brescia, si può avere la certezza di ridurre al minimo la possibilità che queste problematiche si presentino.

Manutenzione dei filtri del condizionamento dell’aria

Una delle fasi più importanti nella manutenzione degli impianti di climatizzazione è assicurarsi che i filtri dell’aria siano puliti regolarmente e/o sostituiti nel caso di problemi. I filtri intasati e sporchi riducono la quantità di flusso d’aria e di conseguenza riducono notevolmente l’efficacia di tutto l’impianto.

Se il filtro dell’aria è ostruito, l’aria può non passare al suo interno e quindi andare a depositare lo sporco direttamente nella bobina dell’evaporatore e quindi rendere minore la sua capacità di assorbimento. Se un filtro risulta essere troppo sporco e incrostato, è bene sostituirlo con uno nuovo. La mancata sostituzione, può portare ad incrementare il consumo energetico dal 5% al 15%.

Nei condizionatori casalinghi, i filtri si trovano quasi sempre nelle unità splitter presenti nei vari ambienti. Se il proprio impianto di climatizzazione non è dotato di unità splitter, allora il filtro si trova nelle vicinanze del sistema di climatizzazione centrale. Pianificare la pulizia almeno ogni 6 mesi è molto importante. Così da avere sempre il massimo delle prestazioni.

Manutenzione delle bobine del climatizzatore

Il secondo passaggio fondamentale di un’azione di manutenzione programmata in un impianto di climatizzazione, riguarda la pulizia delle bobine del climatizzatore.

I filtri, le bobine e le alette di un impianto di climatizzazione richiedono una manutenzione costante affinché funzionino in modo efficace e per molti anni senza problemi. Trascurare la manutenzione può portare a un costante declino delle prestazioni del climatizzatore e ad un incremento delle spese. Grazie ai consigli presenti in questa guida, e al supporto di un’azienda specializzata in manutenzione degli impianti di climatizzazione – a Milano e Brescia ci si può affidare a milanocondizionatori.it – si potrà avere sempre un sistema efficace e in grado di fornire la massima resa.