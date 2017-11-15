Personale ATA 2017, scelta scuole: quando inviare il modello D3?

Il 30 ottobre si è conclusa la prima fase del bando per l'inserimento nelle graduatorie ATA terza fascia, valide per il triennio 2017-2020, in questi giorni c'è molto fermento perché secondo le indicazioni, il 13 novembre sarebbe dovuta partire la seconda fase.

Istituti in tilt, operazioni bloccate: 2 milioni le domande ricevute

Le scuole hanno ricevuto le domande presentate dai candidati ma a causa dell'altissimo numero di richieste (si parla di circa 2 milioni di domande rispetto alle 1,5 milioni del precedente bando) le operazioni di inserimento dati non sono ancora terminate. Solo quando gli istituti avranno caricato tutte le domande valide partirà la seconda fase che prevede la compilazione del modello D3 e la scelta delle 30 sedi.

I sindacati si sono affrettati a smentire l'avvio della seconda fase e non si conosce ancora la data precisa, inoltre il Ministero ha comunicato che non sarà imminente perché il sistema informatico è piuttosto complesso e si stanno verificando dei problemi che rallentano il lavoro degli assistenti scolastici. Intanto quello che è certo è che i primi giorni di dicembre ci sarà un incontro tra i responsabili del Miur e le sigle sindacali del mondo della scuola durante il quale si dovrebbe fare il punto della situazione.

Compilazione modello D3, sul Miur tutte le sedi