Phoebe Waller-Bridge scriverà una serie TV per Amazon

La star di “Fleabag”, vincitrice di un Emmy Award per la sua brillante interpretazione, starebbe scrivendo la sceneggiatura di una serie TV basata sul popolare videogioco “Tomb Raider”. Il progetto, che è in fase di sviluppo, è l’ultimo nato dall’accordo recentemente rinnovato tra Phoebe Waller-Bridge con lo streamer.

Fonti dicono a The Hollywood Reporter che Waller-Bridge è incaricata di scrivere le sceneggiature di Tomb Raider, e non ha intenzione di recitare nell’adattamento televisivo del videogioco, che ha già due adattamenti cinematografici: nel 2001 e nel 2018 rispettivamente con Angelina Jolie e Alicia Vikander nei panni dell’avventurosa archeologa. Hayley Atwell ha anche dato vita al celebre personaggio in una serie anime di Netflix.

Oltre a scrivere la sceneggiatura, Waller-Bridge sarà la produttrice esecutiva della nuova serie TV Amazon, lavorando insieme a Ryan Andolina ad Amanda Greenblatt. Andolina e Greenblatt hanno lanciato la loro società di produzione e hanno un accordo con Amazon. Un altro produttore esecutivo sarà Dmitri M. Johnson.

Altri progetti di Phoebe Waller-Bridge

Phoebe Waller-Bridge era stata precedentemente scelta per recitare al fianco di Donald Glover in una versione serie TV del film d’azione con Brad Pitt e Jolie, “Mr. & Mrs. Smith”, ma l’attrice ha deciso di abbandonare il progetto dopo che la sua visione del film non rispecchiava l’approccio adottato.

Waller-Bridge è rimasta un’attrice molto richiesta dopo il grande successo della serie “Fleabag” di Amazon. Con il suo contratto triennale iniziale vicino alla scadenza alla fine dello scorso anno, fonti riportano che Amazon ha insito molto nell’avvicinarsi a lei per rinnovare l’accordo.

Waller-Bridge reciterà infine accanto a Harrison Ford in “Indiana Jones 5” e ha co-sceneggiato il film di James Bond “No Time to Die”. I suoi crediti televisivi includono anche “Run” della HBO.