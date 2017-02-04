Home Economia & Lavoro Piccoli Prestiti Agos 2017: tutte le news su importi e tassi, calcolo rata e preventivo gratis

Piccoli Prestiti Agos 2017: tutte le news su importi e tassi, calcolo rata e preventivo gratis

di Redazione 04/02/2017

Si ha bisogno di un piccolo prestito? La soluzione migliore da prendere in considerazione nel settore finanziamenti quella proposta da Agos. I prodotti finanziari del noto istituto di credito hanno molti vantaggi, uno su tutti che la somma può essere ricevuta entro 48 ore dal momento in cui viene effettuata la relativa richiesta, e che si può richiedere un piccolo prestito online: c’è la possibilità di effettuare il calcolo della rata relativa e di elaborare un preventivo gratis. Di seguito, ecco tutte le news su importi e tassi e come richiedere il finanziamento. Per richiedere un piccolo prestito personale online tramite Agos, basta accedere al sito Internet dedicato e cliccare sulla sezione piccoli prestiti. Si aprirà quindi una nuova scheda in cui si dovrà cliccare sulla sezione Richiedi Subito. Qui si dovranno inserire i dati per avere un preventivo gratis, ovvero l’importo da richiedere per il finanziamento. Il programma interno effettuerà il calcolo della rata in maniera automatica. La somma richiesta consentita varia da un minimo di 500 Euro a un massimo di 30mila Euro. Una volta inserito l’importo, il sistema elaborerà diverse soluzioni finanziarie con differenti modalità di pagamento. Il rimborso di un finanziamento varia da un minimo di 12 rate a un massimo di 120 rate. Più alto il numero di rate del piccolo prestito personale Agos da pagare, più bassa saranno la cifra e gli importi del TAN e del TAEG Dopo la richiesta di preventivo gratis con relativo calcolo rata online, basta aderire alle condizioni del finanziamento Agos e il gioco è fatto. Altra particolarità dei piccoli prestiti Agos 2017, secondo le opinioni e tutte le news presenti sui vari social e sui blog, è che l’istituto di credito permette di variare i termini di finanziamento, poter saltare una rata, cambiare la durata del prestito o modificare l’importo della rata da pagare, il tutto gratis come il preventivo.

