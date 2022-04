Festa dei lavoratori: perché si festeggia il Primo Maggio?

La festa dei lavoratori (o festa del lavoro) è una ricorrenza che, in occasione di ogni anno, si festeggia in numerosi paesi di tutto il mondo; si tratta di un momento fondamentale, che permette di mettere in connessione persone, lavoratori, sindacati e – soprattutto – esseri umani tra di loro in occasione di un giorno sicuramente importantissimo per tutti. La festa dei lavoratori viene festeggiata in molti paesi in occasione del Primo Maggio, in una data diventata sicuramente storica; ma perché la festa dei lavoratori si festeggia il Primo Maggio? Ecco qual è la storia di questa scelta che ha portato a selezionare proprio questo giorno tra tanti.

Festa dei lavoratori: in quali paesi si festeggia il Primo Maggio?

L’Italia non è l’unico paese al mondo a festeggiare la festa dei lavoratori in occasione del Primo Maggio; dopo essere stata scelta per un evento simbolico, infatti, questa giornata è stata adottata da diversi paesi in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia in cui sono celebri le manifestazioni, i cortei, il concertone del primo maggio e tante altre iniziative che vengono realizzate per rendere questa giornata simbolica e importante per tutti.

Gli altri paesi in cui la festa dei lavoratori si festeggia in occasione del Primo Maggio sono Cuba, Russia, Cina, Messico, Brasile, Turchia, oltre che numerosi paesi dell’Unione Europea che si sono adeguati nei festeggiamenti. In paesi come gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Bretagna, invece, il Labor Day viene festeggiato in occasione del primo lunedì di settembre, che nel 2022 capita in occasione del 5 settembre 2022.

Perché la Festa dei lavoratori si festeggia il Primo Maggio?

La scelta di festeggiare la Festa dei lavoratori il Primo Maggio c’è stata in occasione del congresso della Seconda Internazionale, svolto a Parigi nel 1889. In quell’ambito è stata decisa anche la data del Primo Maggio, nel riferimento ai fatti che si sono svolti a Chicago in occasione del Primo Maggio del 1886. In occasione di quel giorno, un sabato naturalmente lavorativo, 400mila lavoratori decisero di incrociare le braccia e aderire a uno sciopero che fermò l’economia e il lavoro statunitense, attraverso la realizzazione di un corteo che non era mai stato osservato prima per definizione e quantità di persone che hanno aderito.

Per quanto nei primi giorni la manifestazione si svolse in modo pacifico, nei giorni seguenti le tensioni aumentarono, fino a provocare la morte di quattro persone, molti feriti e rivolte anarchiche che portarono alla morte di un poliziotto statunitense. La data del Primo Maggio, nonostante gli eventi successivi, è stata ritenuta fondamentale per quella volontà di rivolta pacifica che anima anche le manifestazioni odierne ed è per questo che la Festa dei lavoratori si festeggia il Primo Maggio.