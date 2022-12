Pokémon: Ash e Pikachu lasciano la serie dopo 25 anni

Dopo 25 anni si conclude la storia di Ash e Pikachu, i due protagonisti dei Pokémon salutano i fan con un’ultima miniserie in uscita a gennaio 2023.

Ash e Pikachu lasciano i Pokémon dopo 25 anni

La lunga serie anime Pokémon dirà addio ad Ash Ketchum e al suo fedele Pikachu dopo 25 anni e altrettante stagioni.

Naturalmente, l’anime Pokémon continuerà e ci saranno nuovi episodi e personaggi, verranno introdotti anche nuovi Pokémon iniziali, che saranno estratti dai due nuovi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, recentemente rilasciati.

Che la storia di Ash stesse per concludersi era chiaro già da un po’ di tempo. Dopo numerose stagioni che hanno raccontato il suo viaggio per diventare un Maestro di Pokémon, Ash ha finalmente vinto un campionato regionale nel 2019, per poi diventare il campione del mondo il mese scorso.

Sembra comunque possibile – anche se non è certo – che prima o poi rivedremo Ash e Pikachu.

Pokémon saluta Ash e Pikachu con una miniserie

Ash e Pikachu compariranno per l’ultima volta nella serie animata Pokémon con una miniserie in uscita a gennaio 2023. Il primo episodio della miniserie che conclude il viaggio di Ask e Pikachu sarà trasmesso in Giappone venerdì 13 gennaio 2023.

Il trailer che conferma l’addio ad Ash e Pikachu è stato rilasciato oggi e in esso viene detto che “Ash e Pikachu hanno avuto molti incontri, molte battaglie e molti momenti emozionanti e memorabili. Ogni avventura è stata un passo nel lungo cammino per diventare un Maestro di Pokémon, un sogno che non finisce mai“.

Viene poi confermata la miniserie conclusiva del viaggio dei due protagonisti dei Pokémon: “Il capitolo finale della storia di Ash e Pikachu: 11 episodi in onda a partire da venerdì 13 gennaio 2023 in Giappone”.

Per chi si domanda cosa succederà adesso, a conclusione del trailer si vede una ragazza che indossa un cappotto blu e un ragazzo dai capelli rossi con un cappello, insieme a Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Probabilmente i nuovi protagonisti dei Pokémon a partire dalle nuove stagioni in programma dopo la miniserie di gennaio.

Le ultime parole pronunciare nel trailer sono: “In tutto il mondo stanno per iniziare un sogno e un’avventura nuovi di zecca”.