Pokémon: Ash Ketchum diventa Campione del Mondo dopo 25 anni

Ash Ketchum vince la Lega Pokémon e diventa Campione del Mondo dopo 25 anni dalla messa in onda della prima puntata della serie animata giapponese.

The Pokémon Company ha annunciato con un tweet sull’account ufficiale che Ash Ketchum, protagonista della serie animata giapponese Pokémon, ha vinto il Torneo Masters Eight della World Coronation Series, diventando ufficialmente il miglior allenatore del mondo, dopo aver sconfitto Dandel.

Sono ormai trascorsi 25 anni dalla messa in onda della prima puntata dei Pokémon (1 aprile 1997 in Giappone), e dopo più di 2000 episodi Ash finalmente raggiunge il suo obiettivo nell’ultimo episodio di “Pokémon Esplorazioni Super: La Serie”, per ora trasmessa solo in Giappone.

Pokémon: dagli esordi all’ultimo scontro

La serie animata giapponese Pokémon racconta le avventure di Ash Ketchum dal giorno del suo decimo compleanno, quando il protagonista dell’anime ha incontrato per la prima volta Pikachu, suo primo Pocket Monster nonché migliore amico, che negli ultimi 25 anni non lo ha mai abbandonato.

È stato proprio merito di Pikachu se Ash è riuscito finalmente a coronare il suo sogno: durante l’ultimo scontro con l’ormai ex Campione del Mondo Dandel, durato ben 4 episodi, in ultima istanza è stato il piccolo Pikachu a mettere KO il potente Charizard dell’avversario, conquistando la vittoria del Campionato.

L’importanza di Pokémon nella cultura giapponese

La vittoria di Ash Ketchum alla Lega Pokémon è un evento che potrebbe essere definito storico, la rilevanza di questo traguardo non viene colta nell’immediato perché spesso si tende a sottovalutare l’importanza della cultura anime giapponese, non solo nel paese del Sol Levante ma anche nel resto del mondo.

Per 25 anni fan di tutte le fasce di età hanno seguito le avventure di Ash e hanno fatto il tifo per il giovane allenatore di Pokémon, per non menzionare l’enorme successo dei videogiochi, e la diffusione mondiale delle carte da gioco.

Interviene sulla questione anche Taito Okiura, vicepresidente del marketing di The Pokémon Company International:

“La determinazione e la perseveranza di Ash Ketchum nel raggiungere il suo obiettivo di diventare il miglior Allenatore di Pokémon del mondo nel corso di 25 stagioni rappresenta il meglio di ciò che significa essere un Allenatore. Non vediamo l’ora di celebrare questo momento con i fan dei Pokémon quando la nuova stagione di ‘Pokémon Esplorazioni Super: La Serie” e questo episodio che ha segnato l’avventura,andranno in onda in tutto il mondo nel corso del prossimo anno. Questa è una stagione che i fan non vorranno perdersi!”